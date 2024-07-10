فرنسا تطالب برأس ديشامب!

أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد هزيمة فرنسا من إسبانيا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية «يورو2024»، المقامة حالياً في ألمانيا، ارتفعت الأصوات الفرنسية عالياً في الأوساط الكروية والجماهيرية مطالبة برحيل ديدييه ديشامب المدير الفني لـ «الديوك»، رغم تحقيقه إنجاز الفوز ببطولة كأس العالم 2018، ووصوله إلى نهائي مونديال 2022.

إذ طالب دانييل ريولو في برنامجه الشهير «After Foot»، بأن يترك ديشامب مكانه، حتى وإن كان عقده مستمراً إلى 2026، بينما يبدو أن المدير الفني مصمم على البقاء حتى نهاية عقده، لأنه يرى إنه حقق المطلوب منه في البطولة، وهو الوصول إلى نصف النهائي، بل إنه رد على من سألوه، قائلاً: الكلام في هذا الأمر ليس معي، وإنما مع رئيس اتحاد كرة القدم، وتوجهوا إليه بهذا السؤال.

هذا الرد من ديشامب وصفه ريولو بأنه يعني أن المدير الفني لا يفكر على الإطلاق في التخلي عن منصبه، وقال: إنه متمسك بالبقاء وهو موجود بالفعل من 12 سنة، ولا يريد أن يستجيب للمطالبات الملحة، بضرورة أن يتوقف، ويكفيه المدة التي قضاها، وعليه الآن أن يتوجه إلى موناكو ليمارس هناك رياضة «البادل» مع أصدقائه، وأن يبحث له عن عمل آخر.

وأضاف ريولو: ديشامب لا يريد أن يتولى زين الدين زيدان قيادة المنتخب، لأنه يعرف تماماً أن الناس جميعاً يرغبون في ذلك، وهو ضد هذه الفكرة، إذ أنه يحزنه أن يكون زيدان هو «المنقذ المنتظر».

وقال ريولو: هذا الرجل غير سويّ من الناحية النفسية، لأنه منذ بداية مشواره لاعباً في العشرين من عمره، لم يكن له تاريخ حافل، ولا يتمتع بأي «كاريزما»، وهذا أحدث له عقدة، ويكفي إن الأسطورة ميشيل بلاتيني قال عنه ذات يوم إنه كان «حاملاً للمياه»، عندما بدأ مع منتخب فرنسا.

وشدد ريولو على أن ديشامب لديه أيضاً عقدة، لأنه لا يحظى بالاعتراف، رغم الإنجاز الكبير الذي حققه، وهذا أصابه بجرح لا يندمل، فهو يرغب أن يكون محبوباً، في حين أنه يرى جيداً أن الناس لا تحبه على الإطلاق، وسيبقى دائماً في ظل زيدان وبلاتيني، وهذا يجعله تعيساً.