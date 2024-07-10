مدرب كندا فخور بـ «مشوار الخيال»



واشنطن (رويترز)



قال جيسي مارش مدرب كندا، إنه فخور بما حققه فريقه في كأس كوبا أميركا لكرة القدم رغم الهزيمة 2-صفر أمام الأرجنتين في الدور قبل النهائي، بعد أن فاق أداء المنتخب القادم من أميركا الشمالية أداء بعض المنتخبات الأعلى تصنيفاً في ظهوره الأول بالبطولة.

وتولى مارش، مدرب ليدز يونايتد السابق، المسؤولية قبل خمسة أسابيع فقط من انطلاق البطولة، لكن كندا تأقلمت بسرعة مع أسلوب لعبه وتفوقت على المكسيك والولايات المتحدة اللتين فشلتا في عبور دور المجموعات.

وتسببت كندا، التي تنظم كأس العالم 2026 بالتعاون مع المكسيك والولايات المتحدة، في متاعب للأرجنتين في بداية مباراة قبل النهائي، قبل أن يهز خوليان ألفاريز وليونيل ميسي الشباك.

وقال مارش «ما قلته للفريق بعد ذلك هو أنني أعرف أنهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة، لكنني فخور بهم، لقد قدمنا ​​بعض العروض المذهلة، ونحن بحاجة إلى إيجاد طريقة لزيادة عدد اللاعبين المتاحين للاختيار من بينهم لتشكيلة المنتخب، نحن بحاجة إلى مواصلة تحدي هذه المجموعة من اللاعبين للعب بشكل جماعي أكبر والاستفادة من لحظات تفوقهم في المباريات، ولكن بشكل عام، أمضينا خمسة أو ستة أسابيع رائعة معاً، وقد سارت الأمور بشكل أفضل كثيراً مما كنا نتوقعه، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، لكننا بنينا أساساً جيداً».

ويمثل ظهور كندا في الدور قبل النهائي أفضل مسيرة لها في بطولة كبرى خارج الكأس الذهبية، وتلعب كندا على المركز الثالث يوم السبت ضد أوروجواي أو كولومبيا.

وأضاف مارش «أسعى بكل ما أوتيت من قوة لتطوير كل لاعب في هذه المجموعة، حتى نتمكن من الحصول على تشكيلة قوية من 26 لاعباً لكأس العالم 2026، لذلك ستكون مباراة السبت مهمة للغاية، لأننا نجري بعض التغييرات، ونحصل على بعض الوجوه الجديدة على أرض الملعب ونتحداهم، ليكونوا قادرين على معرفة ما إذا كان بوسعهم الصمود في هذه النوعية من المباريات».