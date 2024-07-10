كلباء يغادر إلى سلوفينيا



فيصل النقبي (أبوظبي)



تتوجه بعثة كلباء إلى سلوفينيا يوم الجمعة، لإقامة المعسكر الخارجي حتى 30 يوليو الجاري، ويتخلله عدد من المباريات الودية، مع فرق أوروبية وعربية.

ويترأس البعثة التي تضم 40 فرداً، محمد عبدالله الزعابي، مدير الفريق، وتضم الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، تحت قيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش.

وأكمل اللاعبون المرحلة الأولى بنجاح، ويخوض كلباء 4 تجارب متدرجة القوة في المعسكر الذي يتضمن تدريبات صباحية ومسائية، لرفع معدل اللياقة البدنية، ومستوى التكتيك الفني للاعبين.

وأكد محمد اليماحي، رئيس مجلس الإدارة، اكتمال كافة ترتيبات المعسكر، ورصد احتياجات الفريق، مشيراً إلى العمل المنظم والفعال الذي تقوم به إدارات النادي المختلفة، وكذلك اللجنة الفنية التي تعمل بصورة متواصلة، من أجل الانتهاء من احتياجات الفريق من اللاعبين.