الأربعاء 10 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا الحصن يصل إلى «الصفقة 15»

دبا الحصن يصل إلى «الصفقة 15»
10 يوليو 2024 10:25

 
فيصل النقبي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في اجتماعات "الويبو"وتوقع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية مع اليابان
كلباء يغادر إلى سلوفينيا

يواصل دبا الحصن التعاقد مع اللاعبين لتدعيم الفريق الأول، بقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، وضم النادي المونتينيجري نيسكا، ضمن قائمة المقيمين، فضلاً عن سعد سليمان قادماً من حتا.
وبلغ العدد 15 صفقة حتى الآن، من اللاعبين المواطنين والأجانب، في جميع مراكز، وتستمر الإدارة في التعاقدات، بعد أن أنهت خدمات جميع العناصر السابقين الذين تأهلوا مع الفريق من «الدرجة الأولى» إلى «المحترفين».
ويواصل الفريق تدريباته اليومية تحت قيادة زاناردي، حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي في تركيا، من 13 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل، ويخوض خلاله عدداً من المباريات الودية، التي تجهز دبا الحصن للموسم الجديد من «دوري أدنوك للمحترفين».
 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن
كايو زاناردي
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
8 يوليو 2024
بييلسا يطلب منع دياز من التنفس!
الرياضة
بييلسا يطلب منع دياز من التنفس!
اليوم 10:56
الإمارات تشارك في اجتماعات الويبو"وتوقع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية مع اليابان
اقتصاد
الإمارات تشارك في اجتماعات "الويبو"وتوقع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية مع اليابان
اليوم 10:52
أسعار النفط
اقتصاد
النفط ينتعش وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة
اليوم 10:39
"البيئة - أبوظبي" تكشف عن تقدمها في تنفيذ أهداف المئوية البيئية 2071
علوم الدار
"البيئة - أبوظبي" تكشف عن تقدمها في تنفيذ أهداف المئوية البيئية 2071
اليوم 10:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©