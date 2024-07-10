دبا الحصن يصل إلى «الصفقة 15»



فيصل النقبي (أبوظبي)

يواصل دبا الحصن التعاقد مع اللاعبين لتدعيم الفريق الأول، بقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، وضم النادي المونتينيجري نيسكا، ضمن قائمة المقيمين، فضلاً عن سعد سليمان قادماً من حتا.

وبلغ العدد 15 صفقة حتى الآن، من اللاعبين المواطنين والأجانب، في جميع مراكز، وتستمر الإدارة في التعاقدات، بعد أن أنهت خدمات جميع العناصر السابقين الذين تأهلوا مع الفريق من «الدرجة الأولى» إلى «المحترفين».

ويواصل الفريق تدريباته اليومية تحت قيادة زاناردي، حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي في تركيا، من 13 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل، ويخوض خلاله عدداً من المباريات الودية، التي تجهز دبا الحصن للموسم الجديد من «دوري أدنوك للمحترفين».

