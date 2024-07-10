بييلسا يطلب منع دياز من التنفس!



واشنطن (د ب أ)



شدد الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، المدير الفني لأوروجواي، على صعوبة لقاء فريقه أمام كولومبيا في كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024»، مؤكداً أن مفتاح فوز فريقه في المباراة يعتمد على إيقاف لويس دياز.

ويلتقي منتخب أوروجواي مع نظيره الكولومبي مساء الأربعاء في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة المرتقبة في المباراة النهائية مع منتخب الأرجنتين، الذي تغلب 2-صفر على نظيره الكندي في لقاء المربع الذهبي الأخر بالبطولة.

وقال بييلسا: «إنه فريق يعمل معاً منذ فترة، وهذا يتيح لهم الحصول على بداية جيدة في اللقاء معنا».

وأضاف المدرب المخضرم: «لدينا لاعبون رائعون، وهم يملكون لاعبين جيدين للغاية أيضاً، كلا الفريقين يتأقلمان مع أجواء المباراة».

وأكد بييلسا ضرورة فرض رقابة لصيقة على لويس دياز، نجم كولومبيا، حيث قال: «إذا دافعنا بمسافة 40 متراً خلفنا، لن يستطع دياز أن يتنفس، لكن إذا دافعنا خلال المباراة بأكملها أمام منطقة وسط ملعبنا، فهو يحب ذلك أيضاً».

وواصل مدرب أوروجواي حديثه عن دياز، حيث قال: «في المباريات تتخيله، وهو يهاجم ويمنع الخصم من الهجوم أيضاً».

وفي نهاية حديثه أشار بييلسا إلى أن الطبيعة المتقلبة لمباراة الفريق ضد البرازيل بدور الثمانية في المسابقة، جعلت من الصعب على لاعبي المنتخبين إظهار مهاراتهم، لكنه يتوقع لقاء أكثر متعة ضد كولومبيا صاحب العقلية الهجومية.

وخلال مشواره في كوبا أميركا 2024، حقق منتخب أوروجواي 3 انتصارات في مرحلة المجموعات، متصدراً إياها بالعلامة الكاملة، بينما تعادل من دون أهداف مع منتخب البرازيل في ربع النهائي، قبل أن يتغلب عليه بركلات الترجيح، مسجلاً خلال مسيرته في البطولة 9 أهداف، واستقبلت شباكه هدفاً وحيداً.

في المقابل، حقق منتخب كولومبيا 3 انتصارات وتعادلاً وحيداً بالبطولة الحالية، محرزاً 11 هدفاً، بينما استقبلت شباكه هدفين.

ويسعى منتخب أوروجواي للتتويج باللقب للمرة الـ16 في تاريخه من أجل الانفراد بالرقم القياسي لأكثر المنتخبات تتويجا بكوبا أميركا، الذي يتقاسمه حالياً مع منتخب الأرجنتين.