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الرياضة

«فرد الأمن» يُصيب موراتا!

«فرد الأمن» يُصيب موراتا!
10 يوليو 2024 11:26

 
لندن (د ب أ)

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يثق منتخب إسبانيا في جاهزية قائد الفريق ألفارو موراتا للمباراة النهائية في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024»، المقامة حالياً في ألمانيا، يوم الأحد المقبل.
وأصيب مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني في واقعة غريبة، عقب تأهل منتخب إسبانيا لنهائي «يورو 2024»، بعد فوزه 2-1 على نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي للمسابقة.
وكان موراتا يحتفل بتأهل منتخب إسبانيا للنهائي مع زملائه عقب انتهاء اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ، عندما انزلق أحد أفراد الأمن، واصطدم به أثناء محاولته القبض على مشجع اقتحم الملعب.
وشوهد موراتا «31 عاماً» وهو يمسك ركبته اليمنى بعد الاصطدام، فيما سيخضع لكشف طبي.
وأضاف المدرب الإسباني في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «لا نعتقد أن هناك أي شيء، لكن ساقه تؤلمه، نعتقد أنه سيكون على ما يرام».

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
إسبانيا
فرنسا
ألفارو موراتا
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