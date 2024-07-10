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الرياضة

خميس إسماعيل يعود إلى الجزيرة من بوابة «الإدارة»

خميس إسماعيل يعود إلى الجزيرة من بوابة «الإدارة»
10 يوليو 2024 11:29

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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استعاد الجزيرة خدمات لاعبه السابق خميس إسماعيل، ليتولى مهمة «إداري الفريق»، إلى جانب حسين سهيل المستمر في منصبه مديراً للفريق، بالتزامن مع انطلاق استعدادات «فخر أبوظبي» لانطلاق الموسم الجديد 2024- 2025، مساء الثلاثاء.
ودافع خميس إسماعيل عن ألوان «فخر أبوظبي» على مدار 6 مواسم من 2010- 2011 إلى منتصف موسم 2015- 2016، وتُوج مع الفريق بألقاب الدوري 2010- 2011، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة 2010- 2011 و2011- 2012، قبل الانتقال إلى شباب الأهلي، ليخوض بعدها تجارب أخرى مع الوصل، الوحدة، وصولاً إلى البطائح، في ظهوره الأخير 2022- 2023.
في المقابل، تقدمت إدارة النادي بالشكر إلى محمد سالم العنزي، مشرف الفريق الأول السابق، بنهاية فترة عمله بعد سنوات على رأس الجهاز الإداري المسؤول عن اللاعبين.
واستهل «فخر أبوظبي» برنامج التحضيرات للموسم الجديد، من خلال الفحوص الطبية، ولقاء الجهاز الفني الجديد، بقيادة المغربي الحسين عموتة بلاعبي الفريق، قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي في إسبانيا الأحد المقبل، والذي يستمر إلى 4 أغسطس المقبل، ويتضمن خوض عدداً من المباريات الودية.
ويدشن الجزيرة مشوار الموسم الجديد 2024- 2025، في أغسطس المقبل بلقاء البطائح في الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما ستكون انطلاقة الفريق في مشوار «دوري أدنوك للمحترفين» بلقاء مضيفه بني ياس.

الإمارات
الجزيرة
إسبانيا
الحسين عموتة
خميس إسماعيل
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