البرازيل تتوقف عن «رقص السامبا»!



سلطان آل علي (أبوظبي)



خرج منتخب البرازيل من ربع نهائي كوبا أميركا 2024، بعد التعادل سلباً مع أوروجواي والوداع عبر ركلات الترجيح، وتعد المرة الأولى التي لا يتواجد فيها «السيلساو» في نصف نهائي البطولة منذ 2016 عندما خرج من المجموعات.

وكما هو واضح للجميع، فإنّ منتخب البرازيل يعيش إحدى أسوأ فتراته التاريخية على كافة الأصعدة، حيث يعاني على الجانب الإداري والفني، وحتى نوعية العناصر المتوفرة للمرحلة الحالية، رغم وجود مواهب متعددة.

وتشير الأرقام إلى أنّ «السامبا» حقق انتصاراً واحداً فقط في آخر 8 مباريات رسمية، وكان على باراجواي 4-1 في «الكوبا الحالية»، بينما تعادل وخسر أمام أوروجواي، وتعادل وخسر أمام كولومبيا، كما تعادل مع كوستاريكا وفنزويلا، وخسر أمام الأرجنتين. وعجز عن التسجيل في نصف هذه المباريات، حيث لم يحرز في المباريات السبع إلا 3 أهداف.

وتعد هذه الحالة الأسوأ لمنتخب «السامبا» منذ 2001، حيث فشل المنتخب البرازيلي آنذاك في الفوز خلال 8 من أصل 9 مباريات رسمية متتالية، وقد كان الفوز الوحيد على حساب الكاميرون بهدفين في كأس القارات، بينما خسر في نفس البطولة أمام فرنسا وأستراليا وتعادل مع كندا واليابان، بالإضافة إلى أنه خسر في تصفيات كأس العالم أمام الإكوادور وأوروجواي، ناهيك عن الخسارة أمام المكسيك في افتتاحية مبارياته في كوبا أميركا 2001 في كولومبيا.

وينتظر المنتخب البرازيلي عمل كبير، خصوصاً على مستوى القيادة الفنية، حيث لا يمكن أن يظل من دون مدرب قادر على إدارة المجموعة وتولّي المرحلة بالشكل المناسب والصحيح.