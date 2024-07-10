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«جودو الإمارات» يتصدر المشاركة العربية في «أولمبياد باريس»

«جودو الإمارات» يتصدر المشاركة العربية في «أولمبياد باريس»
10 يوليو 2024 12:10

 
أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت القائمة النهائية الصادرة من الاتحاد الدولي للجودو، عن تأهل 23 لاعباً ولاعبة من 12 دولة عربية، للمشاركة في دورة الألعاب الصيفية الأولمبية «باريس 2024»، ويتصدرها منتخب الإمارات الذي تضم قائمته 6 أفراد، بواقع 5 لاعبين ولاعبة واحدة، وهم نارمند بيان، الذي يشارك في منافسات الوزن الخفيف تحت 66 كجم، وطلال شفيلي، في الخفيف المتوسط تحت 81 كجم، وفي الوزن الثقيل كل من أرام جريجوريان في وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام في وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، بجانب بشيرات خرودي في منافسات السيدات لوزن الخفيف تحت 52 كجم، ويشارك الجميع للمرة الأولى في الأولمبياد.
وتضمنت القائمة النهائية منتخبات المغرب والجزائر «3 لاعبين لكل منهما»، ومصر «لاعبين» وتونس «لاعبتين»، فيما يشارك لاعب من البحرين، وفلسطين، وسوريا، والعراق، ولبنان، وجيبوتي، واليمن، من أصل 122 دولة على مستوى العالم، من بينها منتخب اللاجئين الأولمبيين الذي يشارك بإشراف الاتحاد الدولي.
ويشهد الأولمبياد المقبل. مشاركة فرنسا «البلد المستضيف» بعدد 14 لاعباً ولاعبة في كافة أوزان الأولمبياد حسب اللائحة، مثل اليابان بطلة العالم 2023 - 2024، بينما تشارك البرازيل بعدد 13 لاعباً ولاعبة، بفوزها بذهبية بطولة العالم في أبوظبي للمنتخبات المختلطة.

الإمارات
الجودو
فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
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