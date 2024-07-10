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الرياضة

زايد بطل «الإمارات لأشبال الشطرنج»

زايد بطل «الإمارات لأشبال الشطرنج»
10 يوليو 2024 12:33

 
دبي (الاتحاد)

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تُوج زايد آل علي لاعب نادي العين للشطرنج، بكأس وذهبية بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للأشبال، تحت 8 سنوات التي نظمها الاتحاد في دبي، فيما نال شقيقه حمدان آل علي، المركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 10 سنوات.
وأشادت شيخة عبدالله الظاهري، الأمين العام المساعد لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بهذه الإنجازات المتميزة لأشبال النادي.
وكشفت شيخة الظاهري عن أن الإنجازات تعكس سلامة قاعدة الأشبال والناشئين بالنادي، خاصة بعد نجاح منتدى العين للشطرنج للمدارس ورياض الأطفال، في جذب عدد كبير من الأشبال الجدد من مدارس العين، وبالتالي دعم قاعدة الناشئين بالنادي، للمنافسة بقوة في بطولات الإمارات للشطرنج للناشئين والشباب، خلال الفترة القادمة، وإعداد اللاعبات واللاعبين للمنافسة في البطولات الإقليمية والقارية والعالمية.

الإمارات
دبي
الشطرنج
نادي العين للشطرنج
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