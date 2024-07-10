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الرياضة

ليروي فير يقترب من النصر

ليروي فير يقترب من النصر
10 يوليو 2024 12:35

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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اقترب النصر من التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي ليروي فير «34 عاماً»، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق آلانيا سبور التركي، مطلع يوليو الحالي، في انتظار التوقيع النهائي، والانضمام إلى معسكر «العميد» الإعدادي للموسم الجديد 2024- 2025، والمقام حالياً في هولندا.
وأكدت تقارير نشرتها صحف هولندية، وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة، في انتظار التوقيع النهائي، قبل التحاق اللاعب الدولي السابق لمنتخب هولندا، بمدربه ألفريد شرودر المدير الفني الحالي لفريق النصر، والذي سبق له تدريب ليروي فير في إف سي تفينتي بالدوري الهولندي.
ويملك ليروي فير خبرات متميزة في ملاعب أوروبا ومنتخب هولندا، بعدما بدأ مسيرته مع فيينورد، وكان ضمن قائمة المنتخب الهولندي الذي احتل المركز الثالث في مونديال البرازيل 2014، إضافة إلى تجاربه مع كوينز بارك رينجرز، وتوينتي أنشكيده، وسوانزي سيتي، وآلانيا سبور التركي.
وتضم القائمة الحالية لأجانب «العميد» 5 لاعبين، وتشمل الفرنسي عادل تعرابت، والبوسني سمير ميمسيفيتش، والإيطالي مانولو جابياديني، والكولومبي كيفن أجودلو، والبرتغالي أيوري ميديروس الذي يبدو أبرز المرشحين لمغادرة «الأزرق»، حال التعاقد مع ليروي فير.

الإمارات
دبي
النصر
دوري أدنوك للمحترفين
ألفريد شرودر
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