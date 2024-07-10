«أستراليا للسلة» يعلن قائمة مباريات «معسكر أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن المنتخب الأسترالي عن تشكيلته النهائية التي تضم مجموعة من أفضل لاعبي كرة السلة في العالم، والتي تخوض منافسات الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ومن المقرر أن يُشارك الفريق المدعّم بمجموعة من نجوم اللعبة في عدد من المباريات في أبوظبي، وتضم 3 لقاءات استعدادية مهمة من 15 إلى 17 يوليو الجاري ضمن فعالية مباريات المنتخب الأميركي لكرة السلة في أبوظبي 2024.

ونجح المنتخب الأسترالي، المصنف الخامس عالمياً، بالفوز ببطولة آسيا لكرة السلة 2022، والميدالية البرونزية للألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتضم قائمة الفريق لعام 2024، ثمانية لاعبين من الفريق الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بما في ذلك باتي ميلز «قائد الفريق»، وجو إنجلز، وماثيو ديلافيدوفا، ودانتي إكسوم، وجوش جرين، ونيك كاي، وجوك لانديل، ودوب ريث، ودايسون دانيلز، وجوش جيدي، وويل ماجناي، وجاك ماكفي.

ويستعد المنتخب الأسترالي لخوض مواجهة مهمة في مباراته الأولى، ضمن فعالية مباريات المنتخب الأميركي في أبوظبي 15 يوليو، حيث يلتقي نظيره الأميركي الذي يضم 12 لاعباً من أبرز نجوم السلة الأميركية، منهم كيفن دورانت، بطل الأولمبياد 3 مرات، إلى جانب الهداف التاريخي ليبرون جيمس الذي حصد الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين، بالإضافة إلى ستيفن كاري، أبرز مسجلي الرميات الثلاثية في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين.

ويواجه المنتخب الأسترالي نظيره الصربي، المصنف الرابع عالمياً، يوم 16 يوليو، وأعلن المنتخب الصربي، الذي وصل إلى المباراة النهائية لكأس العالم العام الماضي، عن تشكيلته المبدئية التي ضمت نيكولا يوكيتش، الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والذي غاب عن المنتخب المشارك في بطولة العالم، وشملت قائمة أيضاً أسماءً بارزة، مثل فاسيليي ميشيتش، وأليكسي بوكوسيفسكي، ونيكولا يوفيتش، وبوجدان بوجدانوفيتش.

وتشهد المباراة الختامية لمباريات المنتخب الأميركي في أبوظبي مواجهة بين المنتخب الصربي ونظيره الأميركي في الاتحاد أرينا بأبوظبي 17 يوليو.