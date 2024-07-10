«المبارزة» ينظم 27 بطولة



دبي (وام)



أعلن اتحاد المبارزة أنه أكمل وللمرة الأولى أجندة مسابقات وبطولات محلية بلغ عددها 27 بطولة في مختلف المنافسات والفئات في أسلحته الثلاث، وذلك خلال الموسم المنقضي 2023-2024.

وقال موسى البلوشي، أمين عام اتحاد المبارزة، إن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، أصر على إكمال أجندة بطولات الموسم المنقضي، تنفيذاً لاستراتيجية الاتحاد بزيادة عدد البطولات، وتوفير الاحتكاك اللازم لجميع منتسبيه بكافة فئاتهم.

وأضاف أن العدد الكبير من البطولات والمسابقات المحلية التي نظمها الاتحاد في مختلف الأسلحة، أسهم في تطور مستويات اللاعبين واللاعبات في جميع المنافسات، وباتت الندية سمة أساسية في كل المسابقات، علاوة على اكتساب اللاعبين الخبرات اللازمة التي انعكست على النتائج.

وأشار إلى أن المشاركات لم تقتصر على هذا العدد من البطولات المحلية، إنما تجاوزها إلى المشاركات الخارجية، من قبل لاعبي منتخباتنا الوطنية، وكذلك البطولات الإقليمية والقارية والدولية.

وأوضح أن النتائج شهدت قفزة كبيرة، أبرزها تحقيق أفضل نتيجة للعبة على المستوى الآسيوي بحصول الهيام البلوشي على الميدالية الذهبية لمسابقة سلاح الفلوريه لفئة تحت 17 سنة.

وأكد البلوشي أن الاتحاد ينتظر إصدار الاتحاد الدولي لأجندة بطولاته في الموسم الجديد، قبل الإعلان عن أجندة البطولات المحلية في الموسم الجديد، والمزمع إصدارها في غضون الأيام المقبلة.