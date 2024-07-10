أوروجواي تفتقد أراوخو



شارلوت (أ ف ب)



يغيب قلب دفاع أوروجواي رونالد أراوخو عن نصف نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم أمام كولومبيا الأربعاء، حسب ما أكّد مدرّبه مارسيلو بييلسا.

خرج أراوخو (25 عاماً) مصاباً في الشوط الأوّل من فوز أوروجواي على البرازيل في لاس فيجاس السبت، وأظهرت الفحوص معاناته من «إصابة عضلية» في الفخذ اليمنى، حسب اتحاد بلاده.

قال مدرّبه الأرجنتيني في مؤتمر صحفي في شارلوت الأميركية: «لن يكون بمقدورنا الاعتماد على أراوخو».

وحلّ لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني خوسيه ماري خيمينس بدلاً من أراوخو في الدقيقة 33، ومن المتوقع أن يلعب أساسياً بمواجهة كولومبيا.

ويغيب عن أوروجواي، حاملة اللقب 15 مرّة، الظهير الأيمن ناهيتان نانديس الذي طُرد في الشوط الثاني ضد البرازيل.

أضاف بييلسا الذي قد يلجأ لخدمات جييرمو فاريلا والجناح أجوستين كانوبيو: «لم أقرّر هوية بديل نانديس».

وقال بييلسا إنه منبهر من تطوّر كولومبيا التي يشرف عليها مواطنه نستور لورنسو ولم تخسر في آخر 27 مباراة.

تابع: «هم منافس كبير، يعيشون سلسلة إيجابية من النتائج، البرازيل كانت منافساً متطلّباً ويجب مقاربة كولومبيا بالطريقة عينها».

في المقابل، اعتبر لورنسو أن متاعب أوروجواي في خط الخلف لن تكون عاملاً مؤثراً: «لا أعتقد أنها تشكّل أفضلية. أعتقد أنهم يملكون لاعبين رائعين في المراكز نفسها».

وتفوّقت كولومبيا على بنما 5-0 لتحجز بطاقة نصف النهائي وتعادل أفضل سلسلة لها بين 1992 و1994 في عصر كارلوس فالديراما وفريدي رينكون.

ويلعب الفائز من هذه المباراة الأحد في ميامي، مع الأرجنتين حاملة اللقب التي تغلّبت على كندا 2-0.