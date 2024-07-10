5 وجوه جديدة تُكمل «ميركاتو المدربين» في «أدنوك للمحترفين»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تستعد 5 وجوه تدريبية جديدة للظهور الأول، في مسابقات «المحترفين»، خلال الموسم الجديد 2024- 2025، والذي ينطلق في أغسطس المقبل، بعد اكتمال «ميركاتو المدربين»، بإعلان الجزيرة التعاقد مع المغربي الحسين عموتة، بعد توقيعه عقداً لموسمين.

ويشهد الموسم الجديد من «دوري أدنوك للمحترفين»، الظهور الأول للخماسي المغربي الحسين عموتة مدرب «فخر أبوظبي»، والنرويجي روني ديلا «الوحدة»، والبرتغالي باولو سوزا «شباب الأهلي»، ومواطنيه جواو بيدرو «بني ياس»، وبرونو بيريرا الذي قاد العروبة للصعود إلى «دوري المحترفين» بعد تتويجه بطلاً لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي 2023- 2024.

وعمدت 50% من أندية «دوري أدنوك للمحترفين» إلى إبرام تعاقدات جديدة على صعيد الأجهزة الفنية، استعداداً للموسم الجديد 2024- 2025، وشملت إلى جانب الرباعي الحسين عموتة، روني ديلا، باولو سوزا جواو بيدرو، 4 صفقات لمدربين سبق لهم العمل في الدوري مع أندية أخرى.



وشملت قائمة التعاقدات الجديدة من المدربين «أصحاب الخبرة»، عودة الصربي جوران توميتش إلى القيادة الفنية لعجمان، بعدما قاد في الموسم الماضي فريقي النصر والوحدة على التوالي، وهي المرة الثانية التي يعود فيها جوران إلى «البرتقالي»، بعد الأولى 2021- 2022، كما سبق له تدريب اتحاد كلباء، بني ياس، خورفكان، والفجيرة.

واستعان دبا الحصن الذي يستعد لظهوره الأول في «المحترفين»، بخدمات المدرب البرازيلي كايو زاناردي، والذي قاد عجمان في آخر محطاته التدريبية خلال الموسم الماضي 2023- 2024، خلافاً لتجاربه السابقة مع النصر، خورفكان، والبطائح على التوالي.

وعوض خورفكان رحيل مدربه نيبوشا يوفوفيتش، بالتعاقد مع الروماني دانييل إيسايلا المدرب السابق لبني ياس وعجمان على التوالي، فيما أعاد كلباء، الصربي فوك رازوفيتش إلى أجواء دوري أدنوك للمحترفين، قادماً من ناديه السابق الفيحاء السعودي، وسبق لرازوفيتش تدريب الظفرة والوحدة على التوالي في الفترة ما بين 2018 و2021.

وفي المقابل، أبقت 6 أندية على مدربيها لموسم ثانٍ على التوالي، بقيادة الشارقة تحت إشراف الروماني المخضرم كوزمين أولاريو، والذي يقود «الملك» للموسم الثالث على التوالي منذ نوفمبر 2021، فيما يستمر الأرجنتيني هيرنان كريسبو مع العين، بعدما قاد «الزعيم» للتتويج بلقب «دوري أبطال آسيا» في الموسم الماضي.

ويواصل الصربي ميلوش ميلوييفيتش، والذي نجح في إعادة الوصل للواجهة بالتتويج ثنائية «الكأس الأغلى» و«دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي، مشواره مع «الإمبراطور»، بعد تجديد عقده لموسمين حتى 2026، وهو ذات النهج الذي سارت عليه أندية النصر بتجديد عقد الهولندي ألفريد شرودر حتى يونيو 2025، والبطائح بإعلان تجديد التعاقد مع الصربي جوران توميتش لموسمين، والعروبة بتجديد عقد المدرب البرتغالي برونو بيريرا حتى نهاية الموسم الحالي 2024- 2025، مكافأة على الصعود من دوري الأولى إلى المحترفين.