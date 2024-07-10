إسبانيا.. 6 «كؤوس» في «يورو 2024»!



عمرو عبيد (القاهرة)



يحطّم منتخب إسبانيا الكثير من الأرقام القياسية في «يورو 2024»، أبرزها بلوغه المباراة النهائية، بعد الفوز بـ 6 مباريات متتالية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ويبدو «لا روخا» قريباً من تجاوز رقم فرنسا التاريخي، عندما تُوّج «الديوك» بلقب نسخة 1984 مسجلاً آنذاك 14 هدفاً، لكن البطولة الحالية وضعت «الماتادور» في مكانة خاصة على المستوى الفردي، إذ فاز لاعبوه بجوائز «الأفضل» خلال الـ 6 مباريات التي خاضها المنتخب حتى الآن، وربما في حال فوزه باللقب يرتفع العدد إلى 7 كؤوس «صغيرة»، ترجّح الكفة الإسبانية، بصورة جماعية وفردية «رائعة» غير مسبوقة.

وبالطبع، لم ينجح أي منتخب آخر في الاقتراب من حصاد النجوم الإسبان، إذ حصل المنتخب الفرنسي على 4 جوائز فردية بينها «ثنائية» نجولو كانتي، ولم تكفِ «ثُنائية مماثلة» للبلجيكي كيفن دي بروين، الأفضل في مباراتي رومانيا وأوكرانيا خلال دوري المجموعات، لإنقاذ «الشياطين»، بينما لا يزال جود بيلينجهام يملك فرصة زيادة «كؤوسه الصغيرة» إلى الرقم 3، حيث كان الأفضل مرتين في مواجهتي صربيا وسلوفاكيا.

وتُعد الملاحظة الأبرز أن جائزة أفضل لاعب في المباريات التي كان «الإسبان» طرفاً فيها، لم تذهب إلى لاعب واحد في صفوف «الماتادور» مرتين، انعكاساً للتألق العام الذي يصبغ أداء المنتخب كله من دون استثناء، كما أن فوز لاعبيْن من خط الوسط الإسباني مقابل 4 مهاجمين بتلك الجوائز، يؤكد الحالة الفنية الرائعة التي يعيشها «لا روخا»، صاحب أقوى خطوط الهجوم في البطولة حتى الآن برصيد 13 هدفاً.

البداية أتت من فابيان رويز، الذي توهّج بصورة غير عادية في افتتاح مباريات المنتخب أمام كرواتيا، حيث سجّل هدفاً وصنع آخر وبلغت دقة تمريراته نسبة 90% وقطع مسافة 12.2 كيلومتر عدواً طوال اللقاء، ثم جاء الدور على «الفتي اللامع» نيكو ويليامز في مباراة إيطاليا، ورغم أنه لم ينجح في هز الشباك، إلا أنه شارك في لُعبة الهدف الذي أتى عبر «النيران الصديقة» وحرمته العارضة والقائم من هدف رائع، ووصفته اللجنة المسؤولة عن اختيار «نجم المباراة» أن كل كرة وصلت إلى ويليامز كانت بمثابة «فرصة خطيرة» وهجمة مؤثرة.

وإذا كان فيران توريس لا يُشارك دائماً كلاعب أساسي، إلا أن مُجرد ظهوره منذ البداية في مباراة ألبانيا، كان كافياً ليحصد «الجائزة الثالثة» على التوالي، بعدما سجّل هدفاً من إجمالي 3 محاولات له على المرمى، وبالطبع حصد رودري «الكأس الصغيرة» في مواجهة جورجيا بدور الـ 16، وربما استحق أكثر في مباريات سابقة، بأداء ثابت ومتوازن، كلله في تلك المباراة بهدف أعاد «الإسبان» إلى المباراة، ممرراً كراته بدقة 93%، قاطعاً 12 كيلومتراً داخل الميدان.

وكما يُقال «رُب ضارة نافعة»، تعرض بيدري إلى الإصابة القوية بعد دقائق من انطلاق المواجهة الكبرى مع ألمانيا، لكن «بديله» داني أولمو كان «خارقاً»، بعدما سجّل هدفاً جميلاً وصنع هدفاً «قاتلاً» ليقود «الماتادور» إلى نصف النهائي، متجاوزاً عقدة أصحاب الأرض التاريخية، وكان أولمو قد سدد 3 كرات وغطى مساحة 12.9 كم، أما «المُبدع» لامين يامال، فاستحق بكل تأكيد جائزة «رجل المباراة» أمام فرنسا، بعد هدفه التاريخي «الباهر» المهاري الذي صحّح الأوضاع بسرعة بعد التأخر بهدف، وبات أصغر لاعب يُسجّل في تاريخ «اليورو»، ولم يتوقف يامال عن الإبداع طوال المباراة، سواء هجوماً أو دفاعاً على الطرف الأيمن.