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الرياضة

26 لاعباً في معسكر «القوس والسهم» بأوزبكستان

26 لاعباً في معسكر «القوس والسهم» بأوزبكستان
10 يوليو 2024 14:53

 
الشارقة (وام)

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أعلن اتحاد القوس والسهم، إقامة معسكر إعداد في أوزبكستان لـ 26 لاعباً ولاعبة على مرحلتين خلال يوليو الجاري وأغسطس المقبل.
ويستعد المنتخب للمشاركة في بطولة آسيا للشباب بالصين تايبيه من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، ودورة الألعاب المدرسية «البحرين 2024» في أكتوبر المقبل.
وتغادر أولاً بعثة منتخب الرجال 17 يوليو، ويمتد المعسكر حتى 31 أغسطس المقبل، وتتألف من 13 لاعباً لخوض تدريبات مكثفة، حسب البرنامج المقرر من الجهاز الفني بقيادة الكوري الجنوبي يونج شول لي.
وتبدأ المرحلة الثانية لمنتخب السيدات من 31 يوليو إلى 14 أغسطس، وتضم 13 لاعبة أيضاً.
وأكد حميد المشرخ، أمين عام اتحاد القوس والسهم، أن معسكر أوزبكستان مرحلة مهمة ضمن الاستعدادات للاستحقاقات القادمة للمنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى الأهمية التي يمثلها قبل الانتقال إلى الموسم الجديد في سبتمبر المقبل بالبطولة التنشيطية.
وأشار إلى حرص الاتحاد على إعداد المنتخبات الوطنية، وتمكين اللاعبين واللاعبات من المهارات التي تعزز قدراتهم التنافسية، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت تطوراً كبيراً في المستوى الفني والنتائج، بالإضافة إلى المشاركة الإيجابية في البطولات القارية والإقليمية والدولية.

الإمارات
اتحاد القوس والسهم
أوزبكستان
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