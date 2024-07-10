اتحاد الكرة يُطلق الفترة الأولى لقيد وتسجيل اللاعبين



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت الفترة الأولى لقيد وتسجيل اللاعبين في الفريق الأول للأندية المشاركة في مسابقات دوري أدنوك للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة ودوري المحترفين تحت 23 سنة، ودوري الشباب تحت 21 سنة في الموسم الجديد 2024 - 2025، وتُغلق الفترة في الساعة الثالثة والنصف عصر أول أكتوبر المقبل.

وأكمل اتحاد الكرة ترتيباته، لتلقي طلبات الأندية عبر النظام الإلكتروني، لإدارة شؤون كرة القدم «FA-Net»، الذي شهد بعض التحديثات التي تستهدف تسهيل الخطوات والإجراءات الخاصة بتسجيل اللاعبين.

يُذكر أن الفترة الثانية لقيد وتسجيل اللاعبين «الشتوية» من 15 يناير إلى 11 فبراير 2025.