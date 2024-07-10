«الشراع الحديث» يشارك في «عالمية الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)



يشارك منتخب الشراع الحديث في بطولة العالم للشباب، التي تنطلق في بحيرة جاردا الخلابة بشمال إيطاليا يوم السبت، وتستمر إلى 20 يوليو الجاري، بمشاركة 1600 متسابق ومتسابقة يمثلون 75 دولة حول العالم

ويمثل منتخبنا في التحدي العالمي الذي يحظى باهتمام كبير من الاتحاد العالمي لرياضات الشراع الحديث، بطلنا الصاعد محمد إسماعيل الحوسني الذي يخوض منافسات قوارب ألكا 6، والتي تجمعه مع نخبة من الأبطال الشباب الصاعدين، ممن هم تحت 19 عاماً، حيث يتنافسون على المراكز الأولى في الطريق نحو تحقيق الحلم الأولمبي مستقبلاً.

ويتطلع الحوسني إلى ظهور جيد بعد بروز موهبته مع المنتخبات الوطنية، ومع فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية في المشاركات المحلية والدولية، كما تأتي مشاركته العالمية، بعد تألقه في «النسخة 30» من بطولة البارح الدولية للشراع الحديث التي استضافتها البحرين بمشاركة 10 دول، وحصوله على المركز الثالث في منافسات تحت 19 سنة في منافسات ألكا 6.

ويغادر محمد إسماعيل الحوسني يوم الخميس، متوجهاً إلى مدينة ميلانو عاصمة الشمال الإيطالي، ومنها مباشرة إلى بحيرة جاردا الخلابة لبدء المهمة واستكمال التحضيرات، استعداداً للانطلاقة المرتقبة يوم السبت، والمشاركة في المنافسات التي تستمر يومياً، حتى الختام 20 يوليو.

وقال الدكتور كابتن خالد محمد العويس، عضو مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف الحديث، رئيس اللجنة الفنية، إن مشاركة بطلنا الحوسني تأتي ضمن خطط اتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، لتأهيل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وتوفير فرص الاحتكاك اللازمة، من أجل تجهيزهم لكبرى المناسبات في الطريق نحو تحقيق حلم المشاركة الأولمبي مستقبلاً، وتكوين جيل قادر ومتسلح بالتجربة للمنافسة على الصعود إلى منصات التتويج العالمية والدولية والإقليمية.

وثمن العويس الدعم المتواصل والتعاون المستمر من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وجميع الأندية التي تلعب دوراً محورياً في تجهيز وتدريب وتأهيل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، والذين أثبتوا قدراتهم، من خلال النجاحات الكبيرة التي تحققت مؤخراً عالمياً وقارياً وإقليمياً.