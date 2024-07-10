تشكيل مجلس إدارة شركة الشارقة للكرة



مراد المصري (أبوظبي)



اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة، تشكيل شركة الشارقة لكرة القدم، برئاسة خالد عيسى المدفع، وعضوية ناصر سعيد بن عفصان، وعبدالعزيز محمد علي، وعلي ثاني جمعة، وحسن أحمد الحمادي، وجمال أحمد بوهندي، وإبراهيم خليل الحمادي.

وأكد المدفع أن مجلس الإدارة يعمل بتفانٍ وإخلاص، من أجل خدمة الكيان، مقدراً اهتمام وحرص الجماهير على «الملك».

على صعيد آخر، غادرت بعثة الفريق الأول للشارقة إلى النمسا، لإقامة المعسكر التحضيري، بقيادة المدرب كوزمين أولاريو، وتضم اللاعبين عادل الحوسني، خالد توحيد، عبدالله زعل، شاهين عبد الرحمن، سالم سلطان، الحسن صالح، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، يو مين تشو، ماركو كاتتنش، حمد فهد، محمد عبد الباسط، خالد باوزير، ماجد راشد، ماجد حسن، كايو لوكاس، فراس بالعربي، ضاري فهد، مطر زعل، خليفة سمبيج، عبد الرحمن مراد، باكو ألكاسير، لوان بيريرا، عثمان كمارا، بدر السويدي ومايد الكاس.