الأربعاء 10 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

موراتا يحصل على «الضوء الأخضر»!

موراتا يحصل على «الضوء الأخضر»!
10 يوليو 2024 16:06

ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
إسبانيا.. 6 «كؤوس» في «يورو 2024»!
يامال يطالب والدته بعدم تقديم الهدايا في عيد ميلاده!
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


حصل ألفارو موراتا، مهاجم المنتخب الإسباني لكرة القدم، على الضوء الأخضر للمشاركة في المباراة النهائية ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024» التي تقام يوم الأحد المقبل، وذلك بعد اصطدامه بأحد أفراد الأمن، عقب الفوز على المنتخب الفرنسي في الدور قبل النهائي أمس الثلاثاء.
وقال موراتا «31 عاماً» للصحفيين أثناء توجه الفريق إلى ميونيخ، اليوم الأربعاء: «أنا بصحة جيدة»، ولدى سؤاله عما ينبغي أن يحدث لفرد الأمن الذي اصطدم بقدم المهاجم عقب المباراة، قال موراتا إنه يكفي حصوله على إنذار، وظهر موراتا وهو يتألم بشدة، ولكن يبدو أنه سيقود هجوم الفريق في المباراة النهائية التي تقام في العاصمة الألمانية برلين. 

 

كأس أمم أوروبا
موراتا
إسبانيا
ألمانيا
فرنسا
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
8 يوليو 2024
ريال مدريد يُقدّم مبابي الثلاثاء المقبل
الرياضة
ريال مدريد يُقدّم مبابي الثلاثاء المقبل
اليوم 18:09
محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تصدر أحكاماً في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
علوم الدار
محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تصدر أحكاماً في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
اليوم 18:08
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم معسكراً صيفياً
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم معسكراً صيفياً
اليوم 18:00
محمد بن راشد يعلن تطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية
علوم الدار
محمد بن راشد يعلن تطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية
اليوم 17:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©