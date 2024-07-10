موراتا يحصل على «الضوء الأخضر»!

ميونيخ (د ب أ)



حصل ألفارو موراتا، مهاجم المنتخب الإسباني لكرة القدم، على الضوء الأخضر للمشاركة في المباراة النهائية ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024» التي تقام يوم الأحد المقبل، وذلك بعد اصطدامه بأحد أفراد الأمن، عقب الفوز على المنتخب الفرنسي في الدور قبل النهائي أمس الثلاثاء.

وقال موراتا «31 عاماً» للصحفيين أثناء توجه الفريق إلى ميونيخ، اليوم الأربعاء: «أنا بصحة جيدة»، ولدى سؤاله عما ينبغي أن يحدث لفرد الأمن الذي اصطدم بقدم المهاجم عقب المباراة، قال موراتا إنه يكفي حصوله على إنذار، وظهر موراتا وهو يتألم بشدة، ولكن يبدو أنه سيقود هجوم الفريق في المباراة النهائية التي تقام في العاصمة الألمانية برلين.