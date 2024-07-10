الأربعاء 10 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عمار النعيمي يستقبل المشاركين في «كواترو للأكاديميات الخليجية»

عمار النعيمي يستقبل المشاركين في «كواترو للأكاديميات الخليجية»
10 يوليو 2024 17:13

 
عجمان (وام)
استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مجلسه بديوان الحاكم، نجوم الكرة الخليجية المشاركين في النسخة السابعة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم، والتي تقام تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، ويستضيفها مركز كواترو الرياضي، بمشاركة 18 فريقاً من مختلف دول الخليج، يمثلون 3 فئات مختلفة.
كما استقبل سموه نخبة من ألمع نجوم الكرة الخليجية بقيادة الإماراتي عدنان الطلياني، والسعودي سعيد العويران، والعراقي نشأت أكرم، والقطري مبارك مصطفى، والكويتي جمال مبارك، والعُماني هاني الضابط، والمدرب البحريني السابق رياض الذوادي، بالإضافة إلى حميد فاخر، وفيصل خليل، وأحمد ضياء لاعب الشارقة السابق.
في بداية اللقاء، الذي حضره الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رحب سمو ولي عهد عجمان، بالوفود الخليجية المشاركة في البطولة، معرباً عن سعادته باستضافة إمارة عجمان هذه البطولة التي أصبحت واحدة من أهم المهرجانات الكروية الخليجية التي تخلق أجواء تنافسية أخوية بين الأشقاء الخليجيين، وتسهم في توفير فرص لاكتشاف المواهب الاستثنائية الناشئة من لاعبي كرة القدم في المنطقة، والتي تمثل في المستقبل ركائز الفرق والمنتخبات.
وأكد سموه اهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برياضة الشباب والناشئين، وتشجيع الأجيال الشابة على ممارسة الرياضة، وذلك بتوفير بيئة رياضية داعمة، وتعزيز أواصر التعاون والتلاحم بين شباب دول المجلس.
وقال سموه «إن هذه البطولة تؤكد حرصنا وتترجم اهتمامنا بفئة الناشئين ولاعبي الأكاديميات لصقل وتطوير المواهب الرياضية الشابة والواعدة وإكسابها المزيد من الخبرات والقدرات الرياضية التنافسية، وتعزيز الروح الرياضية الخليجية».
وقدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الشكر والتقدير لمركز كواترو الرياضي، على الإشراف والتنظيم، وللجنة العليا المنظمة للبطولة وللرعاة ووسائل الإعلام، ولكل من شارك في نجاح البطولة، كما أشاد بنجوم الخليج السابقين، معرباً عن سعادته باستضافة عجمان هؤلاء النجوم عبر مجلس حواري خليجي واحد.
واستمع سمو ولي عهد عجمان خلال اللقاء لشرح وافٍ، من أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان عن البطولة، والفرق المشاركة، والنجاح الذي تحقق في الدورات الست الماضية من البطولة، والذي تم البناء عليه في النسخة الحالية التي جاءت مميزة في عدد المشاركات والمستويات الفنية والجوانب التنظيمية والإدارية والمتابعة الجماهيرية.
وقال أحمد الرئيسي إن البطولة عاماً بعد عام يزداد فيها عدد الفرق المشاركة واللاعبين، وترتقي في مستواها تنظيمياً وفنياً، وتشهد تطوراً في البرامج والفعاليات، مما جعل منها منصة متميزة للارتقاء بمستوى اللاعبين الشباب، ونقل الخبرات بين الأكاديميات المشاركة، كما أن الحضور الجماهيري الكبير الذي ظلت تستقطبه البطولة خير دليل على نجاحها.
وأعرب عن تقديرهم لاستقبال سمو ولي عهد عجمان للمشاركين في البطولة وسعادتهم بهذا اللقاء الذي يعبّر عن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه للرياضة، واعتزازهم بإشادة سموه بنجاحها، والذي يعتبر وساماً على صدور المشاركين في تنظيم الحدث.
وقال عبد العزيز عبد الله مدير المهرجان، إن البطولة بعد توسعها في السنوات الأخيرة أصبحت علامة فارقة ومشرقة في كرة القدم الخليجية، من خلال المشاركة الكبيرة والمميزة من دول الخليج، مؤكداً أن استقبال سمو ولي العهد ودعمه اللامحدود يمثل حافزاً للجنة المنظمة لتقديم الأفضل في النسخ القادمة.
حضر الاستقبال، الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، ومحمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية ومروان عبيد المهيري مدير عام الديوان الأميري في عجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان وعدد من كبار المسؤولين.

أخبار ذات صلة
محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تصدر أحكاماً في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم معسكراً صيفياً
الإمارات
عجمان
سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي
عدنان الطلياني
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
8 يوليو 2024
ريال مدريد يُقدّم مبابي الثلاثاء المقبل
الرياضة
ريال مدريد يُقدّم مبابي الثلاثاء المقبل
اليوم 18:09
محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تصدر أحكاماً في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
علوم الدار
محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تصدر أحكاماً في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
اليوم 18:08
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم معسكراً صيفياً
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم معسكراً صيفياً
اليوم 18:00
محمد بن راشد يعلن تطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية
علوم الدار
محمد بن راشد يعلن تطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية
اليوم 17:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©