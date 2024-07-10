عمار النعيمي يستقبل المشاركين في «كواترو للأكاديميات الخليجية»



عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مجلسه بديوان الحاكم، نجوم الكرة الخليجية المشاركين في النسخة السابعة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم، والتي تقام تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، ويستضيفها مركز كواترو الرياضي، بمشاركة 18 فريقاً من مختلف دول الخليج، يمثلون 3 فئات مختلفة.

كما استقبل سموه نخبة من ألمع نجوم الكرة الخليجية بقيادة الإماراتي عدنان الطلياني، والسعودي سعيد العويران، والعراقي نشأت أكرم، والقطري مبارك مصطفى، والكويتي جمال مبارك، والعُماني هاني الضابط، والمدرب البحريني السابق رياض الذوادي، بالإضافة إلى حميد فاخر، وفيصل خليل، وأحمد ضياء لاعب الشارقة السابق.

في بداية اللقاء، الذي حضره الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رحب سمو ولي عهد عجمان، بالوفود الخليجية المشاركة في البطولة، معرباً عن سعادته باستضافة إمارة عجمان هذه البطولة التي أصبحت واحدة من أهم المهرجانات الكروية الخليجية التي تخلق أجواء تنافسية أخوية بين الأشقاء الخليجيين، وتسهم في توفير فرص لاكتشاف المواهب الاستثنائية الناشئة من لاعبي كرة القدم في المنطقة، والتي تمثل في المستقبل ركائز الفرق والمنتخبات.

وأكد سموه اهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برياضة الشباب والناشئين، وتشجيع الأجيال الشابة على ممارسة الرياضة، وذلك بتوفير بيئة رياضية داعمة، وتعزيز أواصر التعاون والتلاحم بين شباب دول المجلس.

وقال سموه «إن هذه البطولة تؤكد حرصنا وتترجم اهتمامنا بفئة الناشئين ولاعبي الأكاديميات لصقل وتطوير المواهب الرياضية الشابة والواعدة وإكسابها المزيد من الخبرات والقدرات الرياضية التنافسية، وتعزيز الروح الرياضية الخليجية».

وقدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الشكر والتقدير لمركز كواترو الرياضي، على الإشراف والتنظيم، وللجنة العليا المنظمة للبطولة وللرعاة ووسائل الإعلام، ولكل من شارك في نجاح البطولة، كما أشاد بنجوم الخليج السابقين، معرباً عن سعادته باستضافة عجمان هؤلاء النجوم عبر مجلس حواري خليجي واحد.

واستمع سمو ولي عهد عجمان خلال اللقاء لشرح وافٍ، من أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان عن البطولة، والفرق المشاركة، والنجاح الذي تحقق في الدورات الست الماضية من البطولة، والذي تم البناء عليه في النسخة الحالية التي جاءت مميزة في عدد المشاركات والمستويات الفنية والجوانب التنظيمية والإدارية والمتابعة الجماهيرية.

وقال أحمد الرئيسي إن البطولة عاماً بعد عام يزداد فيها عدد الفرق المشاركة واللاعبين، وترتقي في مستواها تنظيمياً وفنياً، وتشهد تطوراً في البرامج والفعاليات، مما جعل منها منصة متميزة للارتقاء بمستوى اللاعبين الشباب، ونقل الخبرات بين الأكاديميات المشاركة، كما أن الحضور الجماهيري الكبير الذي ظلت تستقطبه البطولة خير دليل على نجاحها.

وأعرب عن تقديرهم لاستقبال سمو ولي عهد عجمان للمشاركين في البطولة وسعادتهم بهذا اللقاء الذي يعبّر عن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه للرياضة، واعتزازهم بإشادة سموه بنجاحها، والذي يعتبر وساماً على صدور المشاركين في تنظيم الحدث.

وقال عبد العزيز عبد الله مدير المهرجان، إن البطولة بعد توسعها في السنوات الأخيرة أصبحت علامة فارقة ومشرقة في كرة القدم الخليجية، من خلال المشاركة الكبيرة والمميزة من دول الخليج، مؤكداً أن استقبال سمو ولي العهد ودعمه اللامحدود يمثل حافزاً للجنة المنظمة لتقديم الأفضل في النسخ القادمة.

حضر الاستقبال، الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، ومحمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية ومروان عبيد المهيري مدير عام الديوان الأميري في عجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان وعدد من كبار المسؤولين.