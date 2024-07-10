أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم معسكراً صيفياً



أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية فعاليات المعسكر الصيفي لاكتشاف مواهب الناشئات والناشئين، في المقر الرئيسي الذي تم افتتاحه مؤخراً، اعتباراً من 8 إلى 25 يوليو المقبل، حيث يتم استقطاب الأطفال من مختلف الأعمار، خاصة البنات من عمر 3 إلى 12 سنة، والأولاد من عمر 3 إلى 10 سنوات، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بمجموعة كبيرة من الرياضات.

وتتضمن الفعاليات اليومية كرتي السلة والطائرة، بالإضافة إلى تعلم الفنون القتالية ورياضات الدفاع عن النفس، مثل الكاراتيه وفنون الطبخ، وغيرها العديد من الفعاليات والرياضات، كما تحظى المشاركات بفرصة الانضمام إلى ورش عمل مخصصة، إلى جانب سلسلة من الأنشطة وورش العمل التي تتيح لهن فرصة للتعلم على يد نخبة من المدربات المختصات.



وحول المعسكر الصيفي، قال عبدالله التميمي، ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «أعددنا برامج لتحسين مهارات العمل الجماعي في بيئة تنافسية ممتعة وآمنة، وجعلنا من المعسكر مركزاً اجتماعياً تسوده الأجواء العائلية، بمنح الفتيات الفرصة لإطلاق مواهبهن وهواياتهن وممارستها في بيئة آمنة، وتنمية الصداقات وتطوير المهارات، كما هو الهدف من المخيم منذ البداية، بالإضافة إلى تنمية هذه المواهب وصقلها».

وأضاف: «قمنا بإطلاق نسخة هذا العام من المعسكر الصيفي، بتوجيهات من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، التي أسهمت بشكل كبير في تحقيق رسالتنا المتمثلة بخلق جيل جديد من السيدات الممارسات للرياضة بمختلف أنواعها، وتقديم السبل والإمكانات كافة من النواحي الاجتماعية والصحية والبدنية، وللنهوض بالمرأة وبدورها عنصراً فاعلاً في مجتمع مليء بالنشاط ومشجع للرياضة من عمر صغير، ونتمنى أوقاتاً جميلة للمشاركات خلال فترة المخيم».

وتهدف الأكاديمية إلى الاهتمام بالفئات العمرية الصغيرة، واستيعاب المئات من الفتيات في المعسكر الصيفي، وإخضاعهن لمراحل تدريبية لصقل مهاراتهن وتطويرها، ودفعها إلى السكة الصحيحة؛ لأن الفتيات في العمر الصغير بحاجة إلى برامج تدريبية فنية ومعنوية، لاستخراج أفضل ما لديهن على أرض الواقع.

يضاف إلى ذلك إنشاء جيل رياضي يتميز ببنية جسدية صحية، من خلال اتباع منهج تعليمي وتدريبي واحد، وتوفير الإمكانات والسبل والبيئة المناسبة لممارسة الهواية التي تصقل تلك الموهبة، ودوام التشجيع حتى يرتقي الأداء باستمرار.

الجدير بالذكر أن مرافق مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تتضمن صالات رياضية داخلية مكيفة ومجهزة بأفضل وأحدث المعدات، بالإضافة إلى مسرح وقاعات تثقيفية ومعارض فنية وعلمية.