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الرياضة

ريباكينا تواجه كرايتشيكوفا في نصف نهائي ويمبلدون

ريباكينا تواجه كرايتشيكوفا في نصف نهائي ويمبلدون
10 يوليو 2024 18:19

 
لندن (أ ف ب)

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بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنّفة رابعة عالمياً، نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الـ21 بسهولة 6-3، 6-2.
واحتاجت ريباكينا (25 عاماً) المتوّجة باللقب عام 2022، إلى 61 دقيقة فقط لتحقيق الفوز.
وستلعب الكازاخستانية التي خرجت من ربع النهائي في العام الماضي، أمام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا (32) المتأهلة إلى هذا الدور للمرّة الأولى، بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو (14) في مجموعتين 6-4، 7-6.
وعلى الرغم من خسارتها الإرسال الأوّل، ردّت ريباكينا بسرعة على منافستها وكسرت إرسالها الأوّل والخامس.
وأكملت في المجموعة الثانية بالطريقة عينها فكسرت إرسال الأوكرانية الأوّل مجدداً، ثم الرابع، مُرسلةً أربع ضرباتٍ ساحقة في هذه المجموعة بعد ثلاثٍ في الأولى.
وتمكّنت ريباكينا من التفوّق على سفيتولينا في المواجهات المباشرة، بعد تعادلهما بواقع انتصارين لكل منهما، كما جدّدت الفوز عليها بعد اللقاء السابق هذا العام في الدور الرابع لبطولة رولان جاروس 6-4 و6-3.
ولدى الرجال، بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف ثانياً عالمياً، نصف النهائي من دون أن يلعب جراء انسحاب الأسترالي أليكس دي مينور بسبب الإصابة قبل ساعات معدودة من المواجهة المنتظرة بينهما الأربعاء.
في المقابل، يخوض ديوكوفيتش حامل اللقب سبع مرات، نصف نهائي البطولة الإنجليزية للمرة الثالثة عشرة، والـ49 في بطولات جراند سلام.
سيواجه الصربي الأحد في نصف النهائي الفائز من مباراة الأميركي تايلور فريتز والإيطالي لورنتسو موزيتي.

التنس
اتحاد التنس
نوفاك ديوكوفيتش
ريباكينا
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