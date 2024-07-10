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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يحافظ على الريادة في «طواف فرنسا»

«الإمارات للدراجات» يحافظ على الريادة في «طواف فرنسا»
10 يوليو 2024 19:06

مراد المصري (أبوظبي)


احتفظ فريق الإمارات للدراجات الهوائية، بصدارة الترتيب المزدوجة للفرقي والفردي، في «النسخة 111» من «طواف فرنسا»، عقب ختام «المرحلة 1» التي أقيمت اليوم الأربعاء، وحل فيها تادي بوجاتشار قائد الفريق وصيفاً، بعد منافسة شرسة امتدت حتى خط النهاية على مدار مسافة 211 كلم فوق المسار الجبلي الصعب.
واحتفظ بوجاتشار بـ «القميص الأصفر» لمتصدر الترتيب العام، بعدما أنهى «المرحلة 11» بزمن 4 ساعات و58 ثانية، ليصبح إجمالي توقيته 45 ساعة و34 ثانية.
وجاء تفوق بوجاتشار على الصعيد الثلاثي، إذ لم يكتفِ بالقميص الأصفر، ولكنه نال أيضاً القميص المنقط باللون الأحمر، للدراج الأفضل في المسارات الجبلية، إلى جانب تصدره جائزة الدراج الأكثر قتالية إلى الآن على صعيد المسافة المقطوعة في الانطلاقات الهجومية خلال مراحل «طواف فرنسا».
وجاءت الصدارة المزدوجة لفريق الإمارات للدراجات الهوائية للمرحلة الثامنة على التوالي، بعدما أصبح إجمالي التوقيت الزمني لدراجي الفريق 135:10:57 ساعة في ريادة الترتيب العام.
واستفاد فريق الإمارات للدراجات الهوائية، من تألق بقية دراجيه أيضاً، حيث يحتل البرتغالي جواو ألميدا المركز الخامس في الترتيب العام بإجمالي 45:04:54 ساعة، والبريطاني أدم ياتيس في المركز الثامن بتوقيت 45:07:33 ساعة، والإسباني خوان أيوسو في المركز التاسع بتوقيت 45:07:43 ساعة.
وفاز يوناس فينجارد بـ «المرحلة 11» من السباق، من إيفو لي بان وصولاً إلى لو ليوران.

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وتقام الخميس «المرحلة 12» لمسافة 203.6 على المسار المسطح داخل الأراضي الفرنسية.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
طواف فرنسا
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