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الرياضة

«سياحة أبوظبي» تطلق باقات حصرية لجمهور «يو إف سي 308»

«سياحة أبوظبي» تطلق باقات حصرية لجمهور «يو إف سي 308»
10 يوليو 2024 19:18

 
أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن إطلاق باقات حصرية للإقامة الفندقية والتذاكر لتمنح عشاق الفنون القتالية المختلطة في مختلف أنحاء العالم فرصة متميزة لحضور فعاليات بطولة يو إف سي 308 التي تستضيفها الاتحاد أرينا 26 أكتوبر المقبل.
واشتهرت العاصمة الإماراتية أبوظبي بنجاحها الباهر في استضافة فعاليات يو إف سي منذ عام 2010، في إطار سعيها لتعزيز شعبية الفنون القتالية المختلطة في الإمارات والشرق الأوسط عموماً.
ومن المتوقع أن تشهد الفعالية المرتقبة إقبالاً قوياً، ولا سيما في ظل النجاح الهائل الذي حققته فعاليات يو إف سي السابقة في أبوظبي، وفي مقدمتها يو إف سي 294: ماخاتشيف ضد فولكانوفسكي2 في أكتوبر الماضي، والتي شهدت بيع جميع تذاكرها خلال عدة ساعات.
وتمثل يو إف سي 308 الفعالية الثانية من منظمة يو إف سي التي تستضيفها العاصمة أبوظبي لهذا العام، حيث تأتي بعد أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق ليلة النزال من يو إف سي: ساندهاجن ضد محمدوف يوم السبت 3 أغسطس، والتي تشهد نزالاً قوياً بين كوري ساندهاجن المصنف في المرتبة الثانية بفئة وزن البانتام وعمر نورمحمدوف المصنف في المرتبة العاشرة.
وتتضمن يو إف سي 308 نزالاً واحداً أو أكثر على ألقاب البطولة، استكمالاً لسلسلة طويلة من البطولات التي تم تنظيمها في العاصمة الإماراتية، ما يعكس نجاح أبوظبي في تعزيز شعبية الفنون القتالية المختلطة في المنطقة. في ظل تنظيم فعاليتين في أبوظبي بناءً على طلب شعبي، سيكون هذا العام أكبر وأفضل من أي وقت مضى بالنسبة لعشاق القتال في المنطقة.
وتستند يو إف سي 308 على نجاح فعاليات يو إف سي السابقة في أبوظبي، ومن المقرر أن تختتم أسبوع أبوظبي للتحدي في نسخته السادسة، والذي يقدم سلسلة من الفعاليات والأنشطة في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك فعاليات مخصصة للجمهور وفرص اللقاء مع الرياضيين وتحديات اللياقة البدنية إلى جانب الحفلات الموسيقية وعروض المأكولات والمشروبات وغيرها

الإمارات
أبوظبي
دائرة السياحة والثقافة
يو إف سي
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