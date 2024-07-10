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الرياضة

الإمارات تشارك في «الخليجية المصغرة»

الإمارات تشارك في «الخليجية المصغرة»
10 يوليو 2024 20:12

 
دبي (وام)

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أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة في اتحاد الرياضة للجميع مشاركة المنتخب في البطولة الخليجية لكرة القدم المصغرة «ميني فوتبول» التي تستضيفها مدينة صلالة في عُمان خلال سبتمبر المقبل.
وأكد سعيد العاجل نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، رئيس اللجنة التنفيذية للعبة اختيار قائمة اللاعبين للمشاركة في البطولة الشهر المقبل، من خلال تنظيم بطولة داخلية، بجانب تحديد جميع المتطلبات المقررة من الاستعداد للمشاركة في البطولة الخليجية.
وقال: هذه خطوة مهمة بكل تأكيد بعد موافقة الهيئة العامة للرياضة على المشاركة، وهي تعد امتداداً لجهود كبيرة بذلت في الفترة الماضية لتطوير اللعبة، ودعم انتشارها في الدولة، وتنظيم المبادرات الداعمة لتطورها، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة «ميني فوتبول» في أكتوبر ونوفمبر الماضيين».

الإمارات
صلالة
عمان
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