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الرياضة

«الشارقة للفروسية» يستضيف الجولة الخامسة لملتقى «قفز الحواجز»

«الشارقة للفروسية» يستضيف الجولة الخامسة لملتقى «قفز الحواجز»
10 يوليو 2024 20:16

 
الشارقة (وام)

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أعلن نادي الشارقة للفروسية والسباق استضافة الجولة الخامسة من الملتقى الصيفي 2024 لقفز الحواجز لفئتي الذكور والإناث 13 و14 يوليو الجاري.
وتقام 13 منافسة في الموسم الصيفي مناصفة بين نادي الشارقة للفروسية والسباق وأكاديمية بوذيب للفروسية في أبوظبي بإشراف اتحاد الفروسية والسباق ودعم مجلس الشارقة الرياضي.
وأكد سلطان محمد اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، رئيس لجنة قفز الحواجز، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، اكتمال الاستعدادات لانطلاقة المنافسات في أجواء محفزة تعزز الشغف بالمشاركة.
وقال:«إن فعاليات قفز الحواجز الصيفية تقام للمرة الأولى في الإمارات، وعلى مستوى الخليج موسماً رسمياً، وسط هذه الأجواء الحارة، حيث كان في السابق يتم تنظيم بطولات تدريبية صيفية، لكن بفضل ما تملكه الإمارات من قدرات عالية في استضافة البطولات والفعاليات، وتوفر الإمكانات والبنية التحتية على مستوى الميادين والإسطبلات والسيارات المكيفة ساعدت على إقامة الموسم الصيفي بجانب الشتوي».
وأشار إلى أن الموسم الصيفي أثرى الرياضة في الإمارات، وفتح المجال لمشاركة الفرسان خصوصاً أنه يتزامن مع العطلات الدراسية، بعد أن كانت أوروبا هي وجهتهم الصيفية، كما أن هذه المنافسات فرصة لتجهيز الخيل والفرسان للموسم الشتوي.
ولفت إلى أن الجولة الثالثة في الشارقة شهدت مشاركة 350 فارساً وفارسة، وفي أبوظبي نحو 300 فارس، وهذه أعداد كبيرة، لاسيما أن المنافسات تقام في فترة محددة بارتفاعات أشواط لا تتجاوز 130 سم.

الإمارات
الشارقة
قفز الحواجز
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