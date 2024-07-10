طاقم تحكيم إسباني لمباراة الأهلي وبيراميدز



القاهرة (د ب أ)



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم إسباني لقيادة مباراة الأهلي وبيراميدز، والمقرر لها الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة 14 من مسابقة الدوري. وذكر الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تقرر تعيين طاقم حكام إسباني بقيادة خافيير روخاس ليدير مواجهة الأهلي وبيراميدز.

وأضاف: «يعاون روخاس مواطناه المساعد الأول ألفريدو رودريجيز مورينو وخورخي بوينو ماتيو، والحكم الرابع فيكتور جارسيا فيردورا».

وتابع، أن إيسيدرو دياز دي ميرا سيكون حكم تقنية الفيديو المساعد (الفار)، بمعاونة من ماتيو بوسكيتس فيرير.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.