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الرياضة

ليونارد يغيب عن سلة أميركا في الأولمبياد

ليونارد يغيب عن سلة أميركا في الأولمبياد
10 يوليو 2024 21:21

 
واشنطن (رويترز)

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أعلن الاتحاد الأميركي لكرة السلة، غياب كواهي ليونارد مهاجم لوس أنجلوس كليبرز عن تشكيلة فريق الرجال المشاركة في أولمبياد باريس، وسيركز على الاستعداد لموسم الدوري الأميركي للمحترفين 2024 - 2025.
وغاب ليونارد (33 عاماً)، الذي عانى الإصابات خلال النصف الثاني من مسيرته، عن آخر ثلاث مباريات لعبها فريقه في خسارته في الدور الأول من الأدوار الإقصائية أمام دالاس مافريكس بسبب التهاب في الركبة اليمنى.
وقال الاتحاد في بيان «كان كواهي يستعد للأولمبياد في الأسابيع القليلة الماضية، وخاض بضع حصص تدريبية في لاس فيجاس، شعر أنه مستعد للمنافسة».
لكنه يحترم أن اتحاد كرة السلة الأميركي وكليبرز قرراً أن من مصلحته أن يستعد فيما تبقى من الصيف للموسم المقبل بدلاً من المشاركة في أولمبياد باريس.
وسجل ليونارد متوسط 23.7 نقطة واستحوذ على 6.1 كرة مرتدة ولعب 3.6 تمريرة حاسمة في 68 مباراة خاضها مع فريقه في الموسم الاعتيادي 2023 - 2024.
وكانت هذه المرة الأولى التي يخوض فيها 60 مباراة أو أكثر في موسم واحد منذ 2018 - 2019 مع تورونتو رابتورز.
وتنطلق منافسات كرة السلة بالأولمبياد في 27 يوليو، عندما تسعى أميركا للفوز بالميدالية الذهبية الخامسة على التوالي.
وتلعب أميركا أمام صربيا وجنوب السودان وبورتوريكو في دور المجموعات. 

كرة السلة
أميركا
فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
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