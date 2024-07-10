ديشامب يهرب من الإقالة!



باريس (د ب أ)

سيبقى ديديه ديشامب مديراً فنياً لمنتخب فرنسا، رغم الخروج من الدور قبل النهائي ليورو 2024 والانتقادات الشديدة لأداء الفريق خلال البطولة.

وقال فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لصحيفة ليكيب الفرنسية «لا أجد سبباً للسؤال عن عقد المدرب، ويجب احترامه»، علماً بأن ديشامب يرتبط بتعاقد ينتهي في عام 2026.

وأضاف ديالو أن ديشان قاد الفريق بأفضل طريقة ممكنة، وحقق الهدف الرياضي من البطولة، حيث خرجت فرنسا من الدور قبل النهائي بالخسارة 1-2 أمام إسبانيا المرشحة للقب.

ويقود ديشامب منتخب فرنسا منذ 12 عاماً، وقاده للتتويج بكأس العالم في 2018، ولكنه تعرض لانتقادات عنيفة بسبب الأداء الممل للفريق في يورو 2024 بألمانيا.

وأضاف ديالو «إذا كنا محبطين بسبب عدم التأهل للنهائي، ولكن من الواضح أن أداء المنتخب الفرنسي لا يزال استثنائياً».