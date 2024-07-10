الأربعاء 10 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيقاف تشيرونو 7 أعوام

إيقاف تشيرونو 7 أعوام
10 يوليو 2024 21:35

 
لندن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
«الاتحاد للطيران» تزيد عدد رحلاتها المباشرة إلى أميركا الشمالية
انتخابات ألمانيا تُغير موعد ماراثون برلين


أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى، إيقاف العداء الكيني لورنس تشيرونو لمدة سبعة أعوام، بعد أن تبين أن البطل السابق لماراثون بوسطن وماراثون شيكاغو، انتهك قواعد مكافحة المنشطات.
وفرضت الوحدة الإيقاف لأربعة أعوام بتهمة انتهاك القواعد ولأربعة أعوام أخرى بداعي التلاعب أو محاولة التلاعب في الضوابط الخاصة بالمنشطات، لكنها قلصت العقوبة الإجمالية إلى سبعة أعوام نظراً للامتثال والتقبل.
وكان تشيرونو (35 عاماً) قد تعرض للإيقاف المؤقت في يوليو 2022، بعد أن كشفت التحاليل، التي أجريت خارج المنافسات، عن وجود مادة تريميتازيدين المحظورة في عيناته، وقضت وحدة النزاهة بأنه ليس لديه استثناء يتيح له استخدام هذه المادة.
وقال العداء الكيني لوحدة النزاهة إنه كان يعاني مشكلات في المعدة، وإن طبيباً قام بحقنه بمادة غير معروفة بالنسبة له، لكنه قدم تبريراً مختلفاً في وقت لاحق، إذ ألقى باللوم على الخلط بين أدويته وأدوية زوجته.
وتحتسب عقوبة الإيقاف لسبعة أعوام اعتباراً من 16 يوليو 2022، وهو تاريخ الإيقاف المؤقت. 

كينيا
الماراثون
بوسطن
شيكاغو
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
8 يوليو 2024
الإمارات تشارك في اجتماعات «اللجنة الأممية المعنية بالمعادن الحرجة لانتقال الطاقة»
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماعات «اللجنة الأممية المعنية بالمعادن الحرجة لانتقال الطاقة»
اليوم 23:20
العثور على مستوطنة عمرها 2200 عام جنوب موسكو
الأخبار العالمية
العثور على مستوطنة عمرها 2200 عام جنوب موسكو
اليوم 23:08
مخاطر إعصار «بيريل» تدفع مصرفاً إلى تحصين أمواله
الأخبار العالمية
مخاطر إعصار «بيريل» تدفع مصرفاً إلى تحصين أمواله
اليوم 23:02
مصير عشرات الركاب مجهول بعد اندلاع حريق في عبارة بإسبانيا
الأخبار العالمية
مصير عشرات الركاب مجهول بعد اندلاع حريق في عبارة بإسبانيا
اليوم 22:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©