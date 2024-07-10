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الرياضة

إصابات بين جماهير إنجلترا وهولندا في «مشاجرة مطعم»!

إصابات بين جماهير إنجلترا وهولندا في «مشاجرة مطعم»!
10 يوليو 2024 21:43

 
دورتموند (د ب أ) 

 

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اندلعت مشاجرة بين جماهير منتخبي هولندا وإنجلترا في أحد مطاعم مدينة دورتموند، قبل مباراة الفريقين في نصف نهائي أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.
وتستضيف مدينة دورتموند المباراة، وكانت الأجواء هادئة بين جماهير الفريقين طوال اليوم.
ولكن وفقاً لمتحدث باسم الشرطة الألمانية، تبادلت مجموعتان من الأشخاص الهجوم ضد بعضهما في المطعم، حيث تم إلقاء أشياء وأسفرت المشاجرة عن إصابات.
وقال المتحدث، إن رجال الشرطة موجودون في موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وسار نحو 100 ألف مشجع هولندي في المدينة قبل ساعات من المباراة، حيث قاموا بالغناء والاحتفال في طريقهم إلى الملعب وأماكن التجمعات العامة.
وقالت الشرطة، إن المسيرة الهولندية هي الأكبر على الإطلاق في مدينة دورتموند، بينما تواجد 25 ألف مشجع إنجليزي في المدينة.

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