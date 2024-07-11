الشرطة يقبض على «الثنائية» في العراق

بغداد (أ ف ب)



تُوج الشرطة بطل الدوري العراقي لكرة القدم بلقب الكأس المحلية للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على القوة الجوية 1-0 في المباراة النهائية محققاً الثنائية.

ويدين الشرطة بفوزه الى البرازيلي لوكاس سانتس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 51، ولم يتأثر الشرطة بغياب أبرز هدافيه عبد المجيد أبوبكر بسبب الإصابة.

ووصل الشرطة إلى المباراة النهائية للمسابقة للمرة السابعة في تاريخه، خسر مرتين خلالها أمام القوة الجوية.

وبلغ الشرطة والقوة الجوية المباراة النهائية بفوزهما على النفط والزوراء توالياً وبنتيجة واحدة بهدف.

ويعد الزوراء أكثر الفرق تتويجاً بلقب الكأس «16 مرة»، ثم القوة الجوية «6 مرات»، والطلبة الذي أقصي من المسابقة هذا الموسم، مرتين.