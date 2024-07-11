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الرياضة

كوتينيو في فاسكو

كوتينيو في فاسكو
11 يوليو 2024 08:23

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

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عاد فيليبي كوتينيو لاعب الوسط البرازيلي إلى فاسكو دي جاما النادي الذي شهد تكوينه، كما أعلن الأخير وذلك على سبيل الإعارة من أستون فيلا رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم لمدة عام واحد.
وقال فاسكو دا جاما على منصة (إكس) «الساحر يعود، كوتينيو في فاسكو».
وكان كوتينيو «68 مباراة دولية مع 21 هدفاً» أعير الموسم الماضي أيضاً إلى نادي الدحيل القطري.
ونقل موقع النادي عن كوتينيو قوله «إنه شعور بالسعادة والفرح، وأتطلع قدماً لذلك (اللعب مع فاسكو)، عشت طويلاً في الخارج، والآن رجعت إلى المكان، حيث ترعرعت والنادي الذي أحب».
وبدأ كوتينيو مسيرته الاحترافية في صفوف فاسكو بعمر السابعة عشرة عام 2009، قبل الانتقال إلى الإنتر الإيطالي في العام التالي، خاض أفضل مواسمه في صفوف ليفربول الإنجليزي، قبل الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني عام 2018، مقابل صفقة ضخمة بلغت 142 مليون يورو.
وكان الدوري البرازيلي حظي مؤخراً، بعودة أحد نجوم الكرة في بلاده، بعد سنوات قضاها في أوروبا أيضاً، وهو قطب الدفاع تياجو سيلفا الذي انضم إلى صفوف فلومينينسي بعمر التاسعة والثلاثين، علماً بعد أن دافع عن ألوان أندية ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

 

البرازيل
فيليبي كوتينيو
فاسكو دا جاما
أستون فيلا
ليفربول
برشلونة
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