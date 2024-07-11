كولومبيا تطيح أوروجواي في «كوبا أميركا»

واشنطن (رويترز)



فازت كولومبيا على أوروجواي 1-صفر، في نصف نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم، رغم خوض الشوط الثاني بعشرة لاعبين فقط، وذلك بفضل ضربة رأس من جيفرسون ليرما في الشوط الأول، لتضرب موعداً في النهائي مع الأرجنتين «حاملة اللقب»، قبل أن تتحول المباراة لفوضى باشتباك لاعبي أوروجواي مع جماهير كولومبيا في المدرجات.

وفي الوقت الذي كان فيه معظم الجماهير البالغ عددها أكثر من 70 ألف متفرج تساند كولومبيا من البداية، سجل ليرما هدف الفوز، بعدما أهدر داروين نونيز مهاجم أوروجواي ثلاث فرص جيدة لوضع فريقه في المقدمة.

وأتيحت لمهاجم ليفربول فرصة رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 17، لكنه سدد إلى جوار المرمى، قبل أن يفشل في التسديدة مرة أخرى، وبعدها أرسل تسديدة متقنة فشلت في هز الشباك، ليجلس على فخذيه يتساءل كيف أخطأ المرمى.

ودفعت أوروجواي ثمن الفرص الضائعة، عندما ارتقى ليرما فوق الدفاع، ليحول تمريرة عرضية من ركلة ركنية إلى مرمى الحارس سيرخيو روشيت في الدقيقة 39، ليحقق جيمس رودريجيز، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الرابعة في خمس مباريات، تمريرته الحاسمة السادسة في البطولة.

لكن المباراة أخذت منعطفاً جديداً في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، عندما ضرب الظهير الأيمن دانييل مونوز لاعب أوروجواي مانويل أوجارتي بالمرفق في صدره عند توقف اللعب، ليحصل على الإنذار الثاني، ومن ثم البطاقة الحمراء.

ومع استحواذ أوروجواي على الكرة في الشوط الثاني، دفع المدرب مارسيلو بيلسا بالمهاجم المخضرم لويس سواريز في الدقيقة 67، وكاد أن يسجل بعد لحظات، إذ ارتطمت تسديدة المهاجم البالغ عمره 37 عاماً بالقائم ليسقط على ركبتيه محبطاً.

وأتيحت لكولومبيا فرصة ذهبية، لحسم الفوز في الدقيقة 88، عندما استحوذت على الكرة داخل منطقة جزاء أوروجواي، لكن ماتيوس أوريبي أرسل تسديدة أرضية منخفضة إلى جوار القائم.

وشعرت جماهير كولومبيا بالذهول، وهي تشاهد أوريبي يطلق تسديدة أخرى هائلة من داخل المنطقة أيضاً اصطدمت بالحارس روشيت والعارضة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحافظت كولومبيا، التي مددت مسيرتها الخالية من الهزائم إلى 28 مباراة، على فوزها الثمين، لتبلغ أول نهائي منذ 2001 عندما فازت بلقبها الوحيد.

وستلعب مع الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في النهائي في فلوريدا يوم الأحد المقبل، فيما ستبقى أوروجواي في تشارلوت لمواجهة كندا السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث.

وهذه أفضل نتيجة لأوروجواي في كأس كوبا أميركا منذ فوزها باللقب عام 2011.