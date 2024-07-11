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الرياضة

معركة بين لاعبي أوروجواي وجماهير كولومبيا!

معركة بين لاعبي أوروجواي وجماهير كولومبيا!
11 يوليو 2024 08:43

واشنطن (رويترز) 

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اشتبك لاعبو أوروجواي مع جماهير كولومبيا، عقب الخسارة 1-صفر، في نصف نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم، قبل أن يتدخل أفراد الأمن لاستعادة النظام.
وبعد فوز كولومبيا في تشارلوت بولاية نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأميركية، أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعض لاعبي أوروجواي يصعدون للمدرجات، ويتبادلون الضربات مع جماهير المنافس.
وقال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «الكونميبول»، إنه يحقق في الحادث.
وكان داروين نونيز ورونالد أراوخو بين أوائل لاعبي أوروجواي الذين تشاجروا مع جماهير كولومبيا، بينما قال القائد خوسيه ماريا خيمنيز، إن اللاعبين كانوا يدافعون عن عائلاتهم.
وقال خيمنيز لمحطة البث الرسمية للبطولة «دعني أقول شيئاً قبل أن يقطعوا البث، لأنهم لن يسمحوا لنا بالتحدث عبر الميكروفون، ولا يريدون مني أن أقول أي شيء عما يحدث، لكن هذه كارثة، أرجو منكم توخي الحذر، لأن عائلاتنا في المدرجات، ويوجد أطفال صغار حديثي الولادة، لقد كانت كارثة؛ لم يكن هناك شرطة، وكان علينا الدفاع عن عائلاتنا.
كما دخل لاعبو الفريقين والجهازين الفنيين في مواجهة بالملعب بعد صفارة النهاية.
وقال مارسيلو بيلسا مدرب أوروجواي في مؤتمر صحفي عقب المباراة «اعتقدت أن الحادث انتهى ببعض النقاش والجدل وسط الملعب، وعندما رأيت ذلك ذهبت إلى غرفة الملابس، اعتقدت أنهم كانوا يوجهون الشكر للجماهير على مساندتهم، لكن بعد ذلك عرفت أن هناك بعض المشاكل في المدرجات للأسف».
ومنح هدف جيفرسون ليرما بضربة رأس في الشوط الأول كولومبيا مقعداً في النهائي يوم الأحد المقبل أمام الأرجنتين، بينما تلعب أوروجواي مع كندا في مباراة تحديد المركز الثالث قبلها بيوم.

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