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الرياضة

خاميس يتفوق على ميسي في «الصناعة»!

خاميس يتفوق على ميسي في «الصناعة»!
11 يوليو 2024 08:51

واشنطن (د ب أ)

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واصل الكولومبي خاميس رودريجيز توهجه في النسخة الحالية لكأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024»، بعدما قاد بلاده للصعود إلى نهائي البطولة، على حساب أوروجواي.
وفاز منتخب كولومبيا 1- صفر على نظيره الأوروجواياني في الدور نصف النهائي للمسابقة القارية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.
وصنع خاميس هدف كولومبيا الوحيد الذي أحرزه زميله جيفرسون ليرما في مرمى أوروجواي خلال اللقاء، الذي جرى بملعب بنك أوف أميركا بمدينة شارلوت، وانفرد خاميس بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في نسخة واحدة بالمسابقة منذ عام 2011، بعدما صنع 6 تمريرات حاسمة في النسخة الحالية، متفوقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي صنع 5 أهداف لزملائه خلال النسخة الماضية «كوبا أميركا 2021»، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة.
وكان خاميس صنع هدفين خلال فوز كولومبيا 2-1 على باراجواي، وهدفاً في فوز الفريق 3- صفر على كوستاريكا بمرحلة المجموعات في كوبا أميركا 2024، قبل أن يقدم تمريرتين حاسمتين أثناء فوز فريق المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو الكاسح 5-صفر على بنما في دور الثمانية.
وما زالت الفرصة مواتية أمام خاميس، الذي يلعب في ساو باولو البرازيلي، لتعزيز رقمه القياسي، حال قيامه بأي تمريرات حاسمة أخرى خلال المباراة النهائية للبطولة بين كولومبيا والأرجنتين، مساء الأحد المقبل.
ويسعى خاميس لقيادة كولومبيا للتتويج بلقبه الثاني في كوبا أميركا، بعدما سبق أن حمل كأس البطولة مرة واحدة، حينما استضافها على ملاعبه عام 2001 .

كوبا أميركا
أميركا
كولومبيا
الأرجنتين
خاميس رودريجيز
ليونيل ميسي
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