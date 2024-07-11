لورينزو: كولومبيا «متعطشة»



واشنطن (د ب أ)



أثنى الأرجنتيني نيستور لورينزو، المدير الفني لكولومبيا، على أداء لاعبيه، بعد التأهل إلى نهائي كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أمريكا 2024».

وقال لورينزو: «إذا لم تتغلب على نقاط ضعفك، فلن تتمكن من التطور، وعندما تتغلب على هذه العراقيل، فإن بإمكانك التحسن والنمو».

ومدد منتخب كولومبيا سجله الخالي من الهزائم في مختلف المسابقات للمباراة الـ28 على التوالي، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ الفريق، الذي تخطى رقمه القياسي السابق في سلسلة عدم الخسارة المتتالية، والذي حققه ما بين عامي 1992 و1994، وفي هذا الصدد، تحدث لورينزو عن فريقه قائلاً: «إنهم متعطشون للغاية كلاعبين ومتحمسون للغاية، ويضيفون الكثير من العناصر إلى أي مباراة بما يتجاوز الجانب التكتيكي».