إقالة بيرهالتر من تدريب أميركا



واشنطن (د ب أ)



تقرر إقالة جريج بيرهالتر من تدريب منتخب الولايات المتحدة، بعد خروج الفريق المبكر من مرحلة المجموعات لكأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا»، المقامة حالياً على الملاعب الأميركية.

وعاد بيرهالتر «50 عاماً» لتولي مسؤولية منتخب الولايات المتحدة عام 2023 في ولاية ثانية له، بعد أن قاد الفريق لبلوغ دور الـ16 بكأس العالم الماضية في قطر عام 2022، لكن خسارة أبناء «العم سام» أمام بنما وأوروجواي أسهمت في إنهاء مسيرته مع الفريق. وقالت سيندي بارلو كون، رئيسة الاتحاد الأميركي لكرة القدم: «أريد أن أشكر جريج على عمله الجاد وتفانيه من أجل كرة القدم الأميركية ومنتخبنا الوطني».

وأضافت بارلو كون في تصريحاتها التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «نركز الآن على العمل مع مديرنا الرياضي مات كروكر، والاستفادة من خبرته على أعلى المستويات الرياضية، لضمان العثور على الشخص المناسب لقيادة منتخب الولايات المتحدة لعصر جديد من النجاح على أرض الملعب».

ويستعد منتخب الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026، التي يستضيفها على ملاعبه بالمشاركة مع كل من كندا والمكسيك.