الخميس 11 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كين بطل «خروج المغلوب»!

كين بطل «خروج المغلوب»!
11 يوليو 2024 09:19

 
دورتموند (د ب أ)

أخبار ذات صلة
فان دايك.. «قمة الألم»
تشارلز يحذر لاعبي إنجلترا من ارتفاع ضغط الدم!
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


كان النجم الإنجليزي المخضرم هاري كين، على موعد مع صناعة التاريخ، في مباراة فريقه ضد نظيره الهولندي بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024».
وأصبح كين أكثر اللاعبين إحرازاً للأهداف في مباريات خروج المغلوب بتاريخ أمم أوروبا، بعدما سجل هدف التعادل لمنتخب بلاده من ضربة جزاء في الدقيقة 18 من المباراة التي شهدت فوز فريق المدرب المحلي جاريث ساوثجيت 2-1 على هولندا، في الدور نصف النهائي للمسابقة القارية، المقامة حالياً بألمانيا.
وأحرز كين هدفه الثالث في البطولة والسادس في مسيرته بالأدوار الإقصائية لأمم أوروبا، خلال المواجهة.
ويحتل الفرنسي أنطوان جريزمان المركز الثاني في القائمة برصيد 5 أهداف، بينما يتقاسم المركز الثالث البرتغالي نونو جوميش، والألمانيان ديتر مولر وجيرد مولر، واليوغوسلافي دراجان داجيتش برصيد 4 أهداف.
وتعرض كين لانتقادات واسعة النطاق بعد أن ظهر هو وفريقه بشكل باهت في يورو 2024، رغم تسجيله هدفاً في التعادل 1-1 مع الدنمارك بمرحلة المجموعات في النسخة الحالية للمسابقة، قبل أن يهز الشباك مجدداً خلال الفوز 2-1 على سلوفاكيا بدور الـ16.
كما صعد كين للمركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين لأمم أوروبا برصيد 7 أهداف، متساوياً مع مواطنه آلان شيرر، والإسباني ألفارو موراتا، بالإضافة إلى جريزمان. ويتصدر النجم البرتغالي المحنك كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لكأس أمم أوروبا برصيد 14 هدفاً، بينما يأتي النجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني في المركز الثاني بتسعة أهداف.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
إنجلترا
هولندا
هاري كين
آخر الأخبار
«الرياضات الجوية» يُشيد بمشاركة المرزوقي في إسبانيا
الرياضة
«الرياضات الجوية» يُشيد بمشاركة المرزوقي في إسبانيا
اليوم 10:38
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 10:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بشأن تغيير اسم "الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي"
اليوم 10:10
شرطة أبوظبي تدعو لتعزيز سلامة الأطفال "بأحواض السباحة"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو لتعزيز سلامة الأطفال "بأحواض السباحة"
اليوم 09:57
سيف بن زايد
علوم الدار
سيف بن زايد يهنئ حمدان بن محمد بن زايد بتعيينه نائباً لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة
اليوم 09:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©