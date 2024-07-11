كين بطل «خروج المغلوب»!



دورتموند (د ب أ)



كان النجم الإنجليزي المخضرم هاري كين، على موعد مع صناعة التاريخ، في مباراة فريقه ضد نظيره الهولندي بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024».

وأصبح كين أكثر اللاعبين إحرازاً للأهداف في مباريات خروج المغلوب بتاريخ أمم أوروبا، بعدما سجل هدف التعادل لمنتخب بلاده من ضربة جزاء في الدقيقة 18 من المباراة التي شهدت فوز فريق المدرب المحلي جاريث ساوثجيت 2-1 على هولندا، في الدور نصف النهائي للمسابقة القارية، المقامة حالياً بألمانيا.

وأحرز كين هدفه الثالث في البطولة والسادس في مسيرته بالأدوار الإقصائية لأمم أوروبا، خلال المواجهة.

ويحتل الفرنسي أنطوان جريزمان المركز الثاني في القائمة برصيد 5 أهداف، بينما يتقاسم المركز الثالث البرتغالي نونو جوميش، والألمانيان ديتر مولر وجيرد مولر، واليوغوسلافي دراجان داجيتش برصيد 4 أهداف.

وتعرض كين لانتقادات واسعة النطاق بعد أن ظهر هو وفريقه بشكل باهت في يورو 2024، رغم تسجيله هدفاً في التعادل 1-1 مع الدنمارك بمرحلة المجموعات في النسخة الحالية للمسابقة، قبل أن يهز الشباك مجدداً خلال الفوز 2-1 على سلوفاكيا بدور الـ16.

كما صعد كين للمركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين لأمم أوروبا برصيد 7 أهداف، متساوياً مع مواطنه آلان شيرر، والإسباني ألفارو موراتا، بالإضافة إلى جريزمان. ويتصدر النجم البرتغالي المحنك كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لكأس أمم أوروبا برصيد 14 هدفاً، بينما يأتي النجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني في المركز الثاني بتسعة أهداف.