تشارلز يحذر لاعبي إنجلترا من ارتفاع ضغط الدم!



لندن (د ب أ)



هنأ الملك تشارلز، ملك بريطانيا، منتخب إنجلترا لكرة القدم على تأهله إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، المقامة حالياً في ألمانيا، لكنه طالب لاعبي الفريق بتجنب المزيد من الدراما في اللحظات الأخيرة.

وفي رسالة وجهها للمنتخب الإنجليزي عقب فوزه 2-1 على نظيره الهولندي، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، قال تشارلز للاعبين: «أطيب تمنيات العائلة المالكة، وأحر التهاني».

لكن ملك بريطانيا سخر من دراما اللحظات الأخيرة التي عانى منها مشجعو منتخب إنجلترا طوال مشوار الفريق بالأدوار الإقصائية في البطولة، التي يحلم بالحصول على لقبها للمرة الأولى في تاريخه.

وأدرك المنتخب الإنجليزي التعادل 1-1 في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من لقاء الفريق أمام سلوفاكيا بدور الـ16، ثم حسم التأهل للدور التالي لمصلحته بتسجيله الهدف الثاني في الوقت الإضافي.

وفي دور الثمانية، اجتاز منتخب إنجلترا عقبة نظيره السويسري بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليصعد للدور قبل النهائي، ويقلب تأخره صفر-1 أمام هولندا لانتصار في الثواني الأخيرة 2-1، حيث جاء هدف الصعود للمباراة النهائية بوساطة البديل أولي واتكينز في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الثاني. وطلب تشارلز من اللاعبين الحذر من ارتفاع ضغط الدم في البلاد خلال المباراة النهائية أمام المنتخب الإسباني يوم الأحد المقبل في العاصمة الألمانية برلين.

وقال الملك البريطاني: «أنا وزوجتي ننضم لجميع أفراد عائلتنا في إرسال أحر التهاني لكم على التأهل لنهائي أمم أوروبا، ونتمنى لكم مزيداً من التفوق والنجاح في مباراة يوم الأحد القادم».

وتابع في رسالته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «إذا جاز لي أن أشجعكم على ضمان الفوز قبل الحاجة لأي أهداف رائعة في الدقيقة الأخيرة أو أي ركلات جزاء أخرى، فإنني متأكد من أن الضغوط على معدلي ضربات القلب وضغط الدم لجميع جماهير الأمة ستنخفض إلى حد كبير، حظاً موفقاً يا إنجلترا!».

كما هنأ ويليام، أمير ويلز، وهو من مشجعي فريق أستون فيلا الإنجليزي، منتخب إنجلترا وأثنى على واتكينز في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الأمير البريطاني: «ما أجملها يا أولي مبروك إنجلترا الصعود لنهائي أمم أوروبا 2024».

وأكد رئيس الوزراء السير كير ستارمر، الذي تمكن من مشاهدة جزء من مباراة إنجلترا وهولندا أثناء حضوره قمة حلف شمال الأطلنطي «ناتو» بالعاصمة الأميركية واشنطن، أنه سيحضر المباراة النهائية يوم الأحد القادم في برلين.