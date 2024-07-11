فان دايك.. «قمة الألم»

دورتموند (د ب أ)



يشعر فيرجل فان دايك، قائد منتخب هولندا، بالألم بعد إخفاق فريقه في التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024»، المقامة حالياً في ألمانيا. وخسر منتخب هولندا 1-2 أمام نظيره الإنجليزي، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، لتتحطم آماله في حمل كأس البطولة، التي سبق أن حصل عليها عام 1988 بألمانيا الغربية سابقاً.

وقال فان دايك عقب المباراة، التي أقيمت بملعب سيجنال ايدونا بارك إن «تلقينا هذا الهدف في وقت متأخر للغاية من المباراة، ولنخرج الآن خاليي الوفاض يؤلمنا كثيراً».

وأضاف نجم ليفربول الإنجليزي: «تبذل أقصى الجهد في تلك المباراة، والجميع يقدم كل ما لديه، وعندما تستقبل هدفاً بهذا الشكل في الثواني الأخيرة قبل النهاية، فهو أمر فظيع للغاية».

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها المنتخب الهولندي الدور قبل النهائي في أمم أوروبا منذ 20 عاماً.