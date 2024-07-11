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الرياضة

«الرياضات الجوية» يُشيد بمشاركة المرزوقي في إسبانيا

«الرياضات الجوية» يُشيد بمشاركة المرزوقي في إسبانيا
11 يوليو 2024 10:38

أبوظبي (الاتحاد)

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أشاد اتحاد الرياضات الجوية بقرار مشاركة الطيار الصغير عبد الله ناصر المرزوقي في بطولة إسبانيا الدولية للطيران اللاسلكي «إكستريم فري ستايل» فئة «فيكس وينج»، والتي تنطلق غداً الجمعة، وتقام خلال الفترة من 12 وحتى 14 يوليو الجاري.
وقال يوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية، إن المرزوقي يعد أصغر لاعب مشارك في البطولة إذ لم يتجاوز 12 عاماً، ونتوقع أن يكون محل تقدير وإعجاب المنظمين والمشاركين على حد سواء، مشيداً بأداء الطيار الواعد في الفترات السابقة، وتوقع له مستقبلاً رائعاً في المرحلة المقبلة، وأداءً جيداً خلال هذه البطولة.
من جانب آخر، وقعت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات 2024، اتفاقية تعاون مشترك مع فندق «جولدن تيوليب ميديا» بدبي بهدف استضافة الفعاليات، وتوفير بيئة مريحة ومناسبة للمشاركين والمشاركات في البطولة، ووقع الاتفاقية من جانب اتحاد الرياضات الجوية يوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد، ومن جانب الفندق حمد الكلباني مدير عام الفندق بحضور محمد محجوب المدير المالي للبطولة.

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