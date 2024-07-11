كلباء يجدد عقد قائدي

فيصل النقبي (أبوظبي)

جددت شركة كلباء لكرة القدم التعاقد مع الإيراني مهدي قائدي، القادم من شباب الأهلي للموسم الثاني على التوالي.

وتقدم محمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء لكرة القدم، بالشكر إلى إدارة شباب الأهلي لموافقتها على تمديد الإعارة لموسم جديد، مشيراً إلى أن العلاقات الطيبة بين الأندية نموذجية، وتمضي في الاتجاه الصحيح.

وأكد اليماحي دعم إدارته والجهاز الفني لقايدي الذي قدم موسماً رائعاً مع «النمور» في الموسم المنتهي، وتُوج بلقب هداف الفريق برصيد 10 أهداف، وصناعة 6 أهداف، متمنياً أن يظهر دائماً بالمستوى الرائع المعروف عنه.

وأضاف: «لدينا ثقة تامة بقدرة قائدي، مع بقية زملائه، لاستكمال العمل الجيد الذي قمنا به خلال الموسم الماضي، والتقدم إلى الأمام بخطوات مدروسة في الموسم الجديد، لتحقيق أهداف وتطلعات النادي ومنتسبيه.