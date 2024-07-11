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الرياضة

ساوثجيت: «نهائي يورو 2024» الإنجاز الأكبر في مسيرتي!

ساوثجيت: «نهائي يورو 2024» الإنجاز الأكبر في مسيرتي!
11 يوليو 2024 12:39

برلين (د ب أ)
يرى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن بلوغ نهائي كأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا، هو الإنجاز الأكبر خلال مسيرته مع الأسود الثلاثة، بعد أن صعد منتخب إنجلترا إلى نهائي كأس أمم أوروبا، خارج الديار للمرة الأولى.
ولدى سؤاله عن تصنيف هذا الإنجاز بالنسبة له، قال لمحطة «إي تي في»: «أعتقد أنه الأفضل، إنها نقطة استدلال أخرى، لكننا لعبنا بشكل جيد طوال المباراة».
وفازت إنجلترا على هولندا 2-1 مساء أمس الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، وفشل منتخب هولندا في الحفاظ على تقدمه بهدف مبكر حمل توقيع تشافي سيمونز في الدقيقة السابعة، بعدما تعادل هاري كين لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.
وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 والتوجه بالمباراة للوقت الإضافي، خطف البديل أولي واتكينز بطاقة الصعود للمباراة النهائية لمصلحة المنتخب الانجليزي، عقب تسجيله هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، بعد دقائق قليلة من نزوله لأرض الملعب من على مقاعد البدلاء.
وأضاف ساوثجيت: «كانت مباراة معقدة، لقد واصلوا تغيير طريقة لعبهم، وكان علينا أن نستمر في تغيير أسلوبنا الدفاعي بشكل خاص لكنني اعتقدت أننا سببنا لهم مشاكل طوال المباراة، والنهاية كانت مميزة جداً للفريق، إنه مثال على ما يقدمه هذا الفريق في البطولة».
وأوضح: «في بعض الأحيان البدلاء يصنعون الفارق، الشيء الأكثر أهمية هو أن الفريق بأكمله يكون جاهزاً لخوض المباراة، من الصعب الاختيار من بين 26 لاعباً، هناك 15 لاعباً يصابون بالإحباط في كل مباراة، لكنك تقضي الكثير من الوقت مع هؤلاء الأولاد، كان موقفهم مثالياً».
وأشار: «سعيد جداً بتألق أولي، شعرنا بأنه من الأنسب بالنسبة لنا في ظل تراجعنا بعض الشيء وإصابة هاري بكدمة في الشوط الأول، أولي ضغط بشكل جيد، ورأينا أنه الوقت المناسب للدفع به».

 

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