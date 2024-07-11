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الرياضة

بني ياس يضم أحد نجوم «يورو 2024»

بني ياس يضم أحد نجوم «يورو 2024»
11 يوليو 2024 13:17

مراد المصري (أبوظبي)
تعاقد بني ياس مع المدافع الروماني أندريه بوركا، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الأخدود السعودي، وهو أحد أبرز نجوم منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، وخاض خلالها 4 مباريات، وبلوغ الدور الثاني من البطولة.
ويتميز بوركا «31 عاماً»، بالبنية الجسدية القوية، إلى جانب خبراته المتراكمة، ولعب 30 مباراة دولية مع رومانيا، وسيكون خياراً إيجابياً لتعويض رحيل المدافع الصربي ساشا عن صفوف «السماوي».
وتفاعلت وسائل الإعلام الرومانية مع خبر انتقال اللاعب إلى أبوظبي، للعب في بني ياس، حيث يحظى بتقدير في بلاده، وخاض أكثر من 345 مباراة على صعيد الأندية، حيث سبق له الدفاع عن ألوان كلوج الروماني الذي حقق معه العديد من الألقاب المحلية، إلى جانب مشاركته في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.
وعبر بوركا في مقطع فيديو ترحيبي، بحماسه بالانضمام إلى بني ياس، حيث يلتحق بالتحضيرات قريباً من أجل المشاركة في الموسم المقبل، تحت قيادة البرتغالي جواو بيدرو المدرب الجديد للفريق.

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