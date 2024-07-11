46 ملعباً وآلاف المشاركين في «عالم دبي للرياضة»

دبي (الاتحاد)

تشهد فعاليات «عالم دبي للرياضة»، مشاركة الآلاف من الرياضيين والهواة والزوار من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة، الذين يتوافدون يومياً للاستفادة من الأنشطة المتعددة والمتميزة لممارسة الرياضة داخل القاعات المكيفة طوال فترة الصيف، وللمشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة، التي تقام ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لكافة فئات المجتمع.

وتعمل 14 أكاديمية رياضية متخصصة على استقطاب وتطوير المواهب من الناشئين والبراعم داخل ملاعب عالم دبي للرياضة، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بالاشتراك مجلس دبي الرياضي للعام الرابع عشر على التوالي ويستمر حتى 8 سبتمبر المقبل، وتقدم هذه الأكاديميات العديد من البرامج الرياضية ذات الشعبية الكبيرة والتدريبات المتخصصة لإعداد وتكوين رياضيين ناشئين في مختلف الألعاب الرياضية، ومن أبرزها أكاديمية ريال مدريد، ستار فوتبول، إم في بي سبورتس، آي إف إيه سبورتس، ستار باسكتبول، بروفيشنال سبورتس، ديبيكا سبورتس، ستار بادمنتون، تنس 360، ستار فولي بول، وان ديلا كروز سبورتس، جي فورس كريكيت، إتز جست كريكيت، ونيفر كويت ستي فت، والتي تقدم برامج تدريبية وتطويرية صممها مدربون مشاهير بهدف دعم الرياضيين الناشئين.

ويضم عالم دبي للرياضة 46 ملعباً عالمي المستوى، على مساحة 300 ألف قدم مربع، لتلبية رغبات محبي ممارسة الرياضة والنشاط البدني في 10 ألعاب متنوعة هي كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، الكريكيت، البادل، التنس، الريشة الطائرة، البيكل بول، تنس طاولة، والتيكلبول، حيث تتضمن 18 ملعباً للريشة الطائرة، و6 ملاعب لكرة قدم، و3 ملاعب لكرة السلة، وملعبين للبادل، وملعبين للتنس، وملعبين لكرة الطائرة، و8 طاولات لتنس الطاولة، وملعبين للكريكت، وملعبين للكريكت محاطين بالشباك، ملعبين للبيكل بول، وملعب للتيكبول.

كما تتوفر صالة ألعاب رياضية مجانية لممارسة رياضة الكروسفت لأداء تمارين القوة واللياقة البدنية، كما يضم منطقة ألعاب ومغامرات للأطفال تشمل ترامبولين ومنزلقات هوائية عملاقة وركن الفنون والمشغولات اليدوية تمنح الأطفال ساعات من المرح تحت إشراف متخصصين في هذا المجال.

ويرسخ عالم دبي للرياضة الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي سنوياً، مفهوم الحياة الصحية المليئة بالنشاط والحيوية، والذي أصبح ملتقى عشاق الرياضة والنشاط البدني، ومكاناً للتنافس الرياضي الجميل والتعارف بين مختلف مكونات المجتمع، حيث يقدم مجموعة واسعة من أنشطة الرياضة واللياقة البدنية.