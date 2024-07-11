«كواترو للأكاديميات الخليجية» تصل إلى محطة الختام

عجمان (الاتحاد)

وصلت منافسات النسخة السابعة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم، التي تقام في ملاعب مركز كواترو الرياضي برعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، إلى محطة الختام بعدما تأهلت فرق أكاديمية نادي العين وأكاديمية سفنتين فور من فئة تحت 12 سنة، وأكاديمية سمارت الكروية وأكاديمية أوليه من فئة تحت 14 سنة، والأكاديمية الأرجنتينية وأكاديمية الجوهرة من فئة تحت 16 سنة إلى المباراة النهائية بعد تحقيقها للفوز في مرحلة الدور نصف النهائي للبطولة.

ففي فئة تحت 12 سنة حسمت ركلات الترجيح مباراتي الدور نصف النهائي، حيث فاز فريق أكاديمية نادي العين على الأكاديمية الأرجنتينية بنتيجة 17-16 بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ونال هزاع محمد حمد لقب الأفضل في المباراة، وانتهت ركلات الترجيح في المباراة الثانية بتفوق أكاديمية سفنتين فور على أكاديمية أوليه بنتيجة 3-2 بعد نهاية وقتها الأصلي بالتعادل السلبي وحصل يوسف عمر يوسف من سفنتين فور على نجومية المباراة.

وفي فئة تحت 14 سنة حقق أكاديمية سمارت الكروية انتصاراً كبيراً على أكاديمية ساوه بنتيجة 5-0، وفاز محمد مانع سعيد من أكاديمية سمارت بنجومية المباراة، وفي المباراة الثانية تفوق أكاديمية أوليه على الأكاديمية الأرجنتينية بنتيجة 3-0 ونال عباس محمد من أوليه جائزة لاعب المباراة.

أما في فئة تحت 16 سنة، فقد تأهل الأكاديمية الأرجنتينية للنهائي بفوزه على أكاديمية سبورت فور أوول بهدف وحيد في مباراة توج فيها مايد صالح من الفائز بجائزة اللاعب الأفضل، وفاز أكاديمية الجوهرة على أكاديمية نادي العين 3-1، واختير الحسن علي إبراهيم من الجوهرة رجلاً للمباراة.

ويقص اليوم، فريقا أكاديمية نادي العين الإماراتي وأكاديمية سفنتين فور الكويتي شريط المباريات النهائية للبطولة بلقاء مثير في الخامسة مساء في ختام بطولة تحت 12 سنة، بينما يلتقي في التوقيت نفسه في الملعب الثاني فريق الأكاديمية الأرجنتينية الإماراتي بفريق أكاديمية أوليه البحريني في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويصطدم أكاديمية أوليه «حامل اللقب» في فئة تحت 14 سنة بفريق أكاديمية سمارت الكروية العماني في السادسة و40 دقيقة مساء في نهائي مثالي بين الفريقين الأقوى والأكثر ترشيحاً للفوز بلقب البطولة، ويخوض في التوقيت نفسه أكاديمية ساوه الرياضية العراقي مع الأكاديمية الأرجنتينية مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي فئة تحت 16 سنة يلتقي في النهائي فريق الأكاديمية الأرجنتينية بفريق أكاديمية الجوهرة الرياضية العماني في الثامنة و40 دقيقة مساء، فيما يواجه فريق أكاديمية سبورت فور أوول فريق أكاديمية نادي العين لتحديد المركز الثالث.

وخصصت مجموعة لافيش للعطور، الراعي الذهبي للبطولة، جوائز قيمة لأفضل الفرق واللاعبين، وهدايا متنوعة للمشجعين في ختام العرس الخليجي، حيث تقدم 50 ألف درهم للفائزين ونجوم البطولة بفئاتها الثلاث، كما تمنح هدايا مميزة للجماهير الحاضرة في مباريات اليوم الختامي.

وقال عادل الهاشمي رئيس مجلس إدارة مجموعة لافيش للعطور، إن اهتمامه بالبطولة التي ينظمها مركز كواترو الرياضي ودعمه المستمر لها يأتي انطلاقاً من تقديره لأهمية الرياضة وإلى دور بطولة الأكاديميات الخليجية في تقوية العلاقات بين الأشقاء في دول الخليج.