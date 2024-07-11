أبوظبي تستضيف الأساطير في برنامج «نقاشات السلة»



أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف «الاتحاد أرينا» برنامج «نقاشات كرة السلة» 16 يوليو الجاري، على هامش مباريات المنتخب الأميركي، التي تنطلق في أبوظبي من 15 إلى 17 يوليو.

وتشهد المباريات مواجهات قوية بين منتخب أميركا متصدر تصنيفات كرة السلة العالمية ونظيره الأسترالي، الخامس عالمياً، والمنتخب الصربي، الرابع عالمياً.

ويضمن البرنامج لعشاق الرياضة، ولا سيما كرة السلة، أمسية حافلة بالمناقشات الملهمة مع ألمع نجوم وأساطير كرة السلة، ونخبة من المسؤولين في المجال، إلى جانب فرص حصرية للقاء النجوم والمدربين من دوري السلة الأميركي.

ويستهل البرنامج فعالياته مع جلسة بعنوان «آفاق النمو العالمي لكرة السلة» في الساعة السادسة مساءً، بمشاركة متحدثين يسلطون الضوء على أهمية الاستثمار في تعزيز شعبية السلة، خاصة بين الشباب والسيدات والأقليات، واستكشاف أهمية البرامج الداعمة لصناعة القادة وتعزيز تكافؤ الفرص في المجتمعات.

وتضم قائمة المتحدثون ألونزو مورنينج، أسطورة فريق ميامي هيت، وجينيفر أزي، مدير تطوير الأعمال الرئيسي لفريق لاس فيجاس إيسيس في دوري السلة النسائي الأميركي، وجيم تولي الرئيس التنفيذي لاتحاد السلة الأميركي.

وتنطلق الجلسة الثانية تحت عنوان «الطريق إلى باريس» في الساعة السادسة و35 مساءً، وتتمحور حول كيفية بناء فريق قادر على المنافسة بقوة في البطولات، وأهمية التحلي بروح الفريق، وتقدم تحليلات من لاعبين بارزين ومشاركين مرموقين، ويشارك في الجلسة أسطورة الدوري الوطني لكرة السلة الأميركي، وجرانت هيل، المدير التنفيذي لفريق الولايات المتحدة الوطني للرجال، وستيف سميث اللاعب السابق في الدوري الوطني لكرة السلة الأميركي.

ويمكن للجمهور المشاركة وطرح الأسئلة المقدمة مسبقاً على المتحدثين والضيوف بعد نهاية كل جلسة، وتحظى مجموعة مختارة من عشاق السلة بفرصة مقابلة أسطورتي كرة السلة، ستيف سميث وألونزو مورنينج، كما تتاح فرص التقاط الصور في الملعب، بعد مباراة أستراليا وصربيا، ما يمنح الجمهور تجربة متكاملة حافلة بالمتعة واللحظات المتميزة.

والجدير بالذكر أنّ دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تتعاون مع اتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة، لاستضافة المباريات للعام الثاني على التوالي أبوظبي، والتي تشهد هذا العام مباريات قوية ضد المنتخب الأسترالي، حامل لقب بطولة آسيا لعام 2022، وصاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو عام 2020، ومنتخب صربيا الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم للسلة في العام الماضي.

وتُقام المباريات 15 و17 يوليو الجاري، كما يتواجه المنتخبان الأسترالي والصربي 16 يوليو، وتبدأ جميع المباريات في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.